''СНСД неће учествовати ни у каквим расправама о имовини''

Извор:

СРНА

09.11.2025

13:39

Коментари:

1
Фото: АТВ

СНСД у Парламентарној скупштини БиХ неће учествовати ни у каквим расправама о имовини, изјавио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

- Имовина је дефинитивно ријешена Дејтонским споразумом. Ми смо се супроставили Кристијану Шмиту који је хтио да ту имовину централизује, та имовина се неће централизовати и на имовини ће се очигледно распасти БиХ чему се очигледно приближавамо - рекао је Додик.

Он је указао да је Дарко Бабаљ из СДС-а добио неки приједлог закона о имовини и рекао да је СНСД крив што су то предложили муслимани из Федерације БиХ.

- Замилите то? Ми са њима немамо никакве контакте и он је подлегао томе - рекао је Додик.

Он је додао да је СНСД све рекао што се тиче имовине и да не жели да се то стави на дневни ред.

- Што се тиче тих њихових папира, неће доћи на дневни ред што се тиче нас, али се ти господине Бабаљ потруди да не дође на дневни ред ни твојом одлуку. Међутим, очигледно је он нешто разговарао и сада покушавају да направе прича - рекао је Додик и поновио да СНСД неће учестовати у ни у каквим расправама о имовини.

Додик је истакао да СНСД није против изворног Дејтонског споразума, да се то упорно говори током свих ових година, а указао је и да је његова промјена могућа само израженом вољом два ентитета.

- Та воља никада није била присутна у нијој једној реформи која је била проведена, наводно проведена. Све је било присилно, наметнуто, све је било под пријетњама људима који су водили Републику у различитим периодима. Све је то било изнуђено - рекао је Додик.

Напоменуо је да је то било тешко вријеме, да се ни на шта није пристајало својом вољом, те да су томе свему били и представници СДС-а и ПДП.

- Жао ми је што нису разумијели наш позив на формирање владе националног јединства у коме би сви били заједно и борили се за један циљ, а то је Република. СДС и ПДП су хтјели да остану на другој страни - рекао је Додик.

Таг:

Милорад Додик

Коментари (1)
