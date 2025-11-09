Песков: Путин то није наредио

09.11.2025
Руски предсједник Владимир Путин није дао упутства за почетак припрема за нуклеарне тестове, јер прво мора да се утврди да ли Русија то треба да учини, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Предсједник није дао никаква упутства за почетак припрема. Морамо прво да утврдимо да ли нам је то потребно. То мора бити веома озбиљна, оправдана и пажљиво размотрена одлука. На томе ће сада радити наши стручњаци", рекао је Песков.
Коментаришући став руског предсједника о нуклеарним тестовима, Песков је додао да Путин увијек ради оно што мисли.
"Русија и Кина не врше тестове нуклеарног оружја", нагласио је портпарол Кремља коментаришући изјаве америчког предсједника Доналда Трампа о америчким тестовима нуклеарног наоружања.
