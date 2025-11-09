Logo
Орбан: Америка ће штитити економску стабилност Мађарске

СРНА

09.11.2025

13:12

Орбан: Америка ће штитити економску стабилност Мађарске
Фото: Танјуг/АП

Американци су обећали да ће заштитити економску стабилност Мађарске уколико њен финансијски систем буде нападнут споља, саопштио је мађарски премијер Виктор Орбан.

"Ако финансијски систем Мађарске буде нападнут споља, Американци су дали ријеч да ће заштитити економску стабилност Мађарске. Ријешили смо ово питање заједно са САД", објавио је Орбан на "Иксу".

Свијет

Убио супругу испред цркве док је у наручју држала њихово најмлађе дијете

Орбан је током састанка са америчким предсједником Доналдом Трампом у Бијелој кући постигао договор о изузећу Мађарске од америчких санкција на увоз руске нафте и гаса.

Виктор Орбан

Мађарска

Америка

