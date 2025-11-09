Трудница ''аудијем'' подлетјела под камион: Погинула на мјесту несреће

Извор:
На ауто-путу А22 између чворишта Мантова Норд и Ногароле Рока догодила се стравична саобраћајна несрећа у којој је живот изгубила 36-годишња трудница Стефаниа Палмиери из Модене, која је била у деветом мјесецу трудноће. Њен аутомобил се након судара заглавио испод цистерне, а спасиоци су упркос брзој реакцији могли само да констатују смрт мајке и нерођеног дјетета
Несрећа се догодила у петак пријеподне, 7. новембра, на ауто-путу Бреннеро А22. Према првим информацијама које преносе италијански медији Ил Ресто дел Царлино и Ла Газзетта ди Модена, Стефаниа је управљала аутомобилом марке „ауди“ и кретала се ка Верони, гдје је требало да посјети чланове породице. Из за сада непознатих разлога, возило се силовито сударило са цистерном испред њега, а затим завршило испод задњег дијела камиона.
У помоћ су одмах стигли ватрогасци, хитна помоћ и саобраћајна полиција из Вероне. Ватрогасци су морали да подигну цистерну како би дошли до кабине аутомобила, али за Стефаниу више није било спаса. Љекари су само могли да потврде смрт ње и њене нерођене бебе.
Трагично настрадала жена била је кћерка познатог хирурга и бившег универзитетског професора са Универзитета у Модени и Ређо Емилији. Након што је дипломирала на чувеном универзитету Боцони у Милану, изградила је успјешну каријеру у модној индустрији, гдје је радила као директорка људских ресурса у компанији Аутри Интернатионал са сједиштем у покрајини Венеција.
Вијест о њеној смрти потресла је италијанску јавност, а градоначелник Модене Массимо Меззетти опростио се од Стефание емотивном поруком на друштвеним мрежама.
– Ово је ужасна вијест. Пред оваквим губитком, ријечи једноставно нису довољне – написао је Меззетти.
„У име градске управе и цијеле заједнице Модене изражавам најискреније саучешће породици, партнеру и пријатељима. Почивај у миру, Стефаниа, заједно са дјететом које си ускоро требало да донесеш на свијет.“
