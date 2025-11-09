Logo
Трудница ''аудијем'' подлетјела под камион: Погинула на мјесту несреће

Блиц

09.11.2025

12:13

Фото: Pixabay

На ауто-путу А22 између чворишта Мантова Норд и Ногароле Рока догодила се стравична саобраћајна несрећа у којој је живот изгубила 36-годишња трудница Стефаниа Палмиери из Модене, која је била у деветом мјесецу трудноће. Њен аутомобил се након судара заглавио испод цистерне, а спасиоци су упркос брзој реакцији могли само да констатују смрт мајке и нерођеног дјетета

Несрећа се догодила у петак пријеподне, 7. новембра, на ауто-путу Бреннеро А22. Према првим информацијама које преносе италијански медији Ил Ресто дел Царлино и Ла Газзетта ди Модена, Стефаниа је управљала аутомобилом марке „ауди“ и кретала се ка Верони, гдје је требало да посјети чланове породице. Из за сада непознатих разлога, возило се силовито сударило са цистерном испред њега, а затим завршило испод задњег дијела камиона.

Гранични прелаз-Козарска Дубица-09112025

Друштво

Гужве на појединим граничним прелазима

У помоћ су одмах стигли ватрогасци, хитна помоћ и саобраћајна полиција из Вероне. Ватрогасци су морали да подигну цистерну како би дошли до кабине аутомобила, али за Стефаниу више није било спаса. Љекари су само могли да потврде смрт ње и њене нерођене бебе.

Ко је била Стефаниа Палмиери

Трагично настрадала жена била је кћерка познатог хирурга и бившег универзитетског професора са Универзитета у Модени и Ређо Емилији. Након што је дипломирала на чувеном универзитету Боцони у Милану, изградила је успјешну каријеру у модној индустрији, гдје је радила као директорка људских ресурса у компанији Аутри Интернатионал са сједиштем у покрајини Венеција.

Вијест о њеној смрти потресла је италијанску јавност, а градоначелник Модене Массимо Меззетти опростио се од Стефание емотивном поруком на друштвеним мрежама.

Додик-18102025

Република Српска

Додик: Неприхватљиво ширење србофобије, подржавам Србе у Хрватској

– Ово је ужасна вијест. Пред оваквим губитком, ријечи једноставно нису довољне – написао је Меззетти.

„У име градске управе и цијеле заједнице Модене изражавам најискреније саучешће породици, партнеру и пријатељима. Почивај у миру, Стефаниа, заједно са дјететом које си ускоро требало да донесеш на свијет.“

Тагови:

