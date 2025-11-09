Стручњаци упозоравају: Ови популарни напици могу негативно да утичу на јетру

Извор:
Многи од нас свакодневно посежу за напицима са кофеином како би се разбудили или издржали напоран дан – готово 90 одсто људи уноси кофеин свакодневно.
Међутим, иако се неки напици чине безопаснима, њихова висока количина кофеина и других додатака може с временом негативно да утиче на здравље, нарочито на јетру.
Стручњаци за исхрану упозоравају да оно што пијемо ради енергије може да има дугорочне посљедице, иако се у тренутку чини као брз и практичан избор.
"Енергетска пића су комерцијални напици с високим удјелом кофеина који се продају као средства за повећање енергије, менталне будности и физичке издржљивости", истиче докторка Сандја Шукла.
Ипак, иако дјелују као једноставна алтернатива кафи, тијело их обрађује на сасвим другачији начин. Када се конзумирају редовно, високе количине кофеина и адитива могу да оптерете јетру – орган задужен за детоксикацију организма.
Осим кофеина и шећера, енергетска пића често садрже и високе дозе витамина и биљних додатака које јетра мора да обрадити.
Поред кофеина, ова пића често обилују и додатим шећерима, упозорава нутриционисткиња и дијететичарка Изабел Балади.
За разлику од природно горке кафе или чаја, енергетска пића су обично веома слатка, па их је лако попити у већим количинама.
Осим кофеина и шећера, енергетска пића често садрже и високе дозе витамина и биљних додатака које јетра мора да прерадити.
На примјер, високе дозе ниацина, једног од витамина Б групе, повезане су с оштећењем јетре и појавом хепатитиса. Стручњаци препоручују здравије изворе енергије – попут црне кафе (без додатака), чаја, воде с воћем или млијека с ниским удјелом масти – који могу да освјеже тијело без ризика по јетру.
