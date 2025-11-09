Рад професора Данила Ковача награђен у Србији

09.11.2025
11:08
Др Данило Ковач је уврштен међу дванаест најистакнутијих српских наставника према одлуци стручног жирија Српске наставничке награде Просветитељ.
Жири ове награде предвођен представницима Српске академије наука и уметности (САНУ) сачињава четрнаест чланова, међу којима су универзитетски професори, представници медија, културе и спорта.
Награда Просветитељ додјељује се наставницима у Републици Србији, али и онима ван Србије који изводе наставу на српском језику. Као професор Гимназије у Бањој Луци, Данило Ковач је једини просвјетни радник изван Србије чији је допринос препознат и награђен ове године, чиме је доспио међу полуфиналисте овог престижног признања. Свечана додјела ове награде одржана је у Палати науке у Београду.
"Наставничка признања имају посебан значај јер указују на важност наставничког позиву. Награда Просветитељ има једну сасвим другачију ноту од свих претходних наставничких такмичења у којима сам учествовао. Наиме, поред одлуке стручног жирија додјељује се и Награда публике, о којој одлучује глас јавности. За ово признање гласали су бројни грађани, те наши пријатељи и познаници чиме признање добија додатну димензију подршке”, истакао је др Ковач те додао:
"Побједнику и финалистима награде Просветитељ желим пуно среће и успјеха у предстојећем такмичењу за Свјетску наставничку награду Global Teacher Prize. Такође, испред БиХ за ово међународно признање конкурисали су изузетни наставници у чијој сам селекцији имао част да учествујем".
Побједник и финалисти награде Просветитељ такмичиће се наредне године за Свјетску наставничку награду коју у сарадњи са УНЕСКО-м организује Фондација Варки.
Данило Ковач је почетком ове године остварио значајан успјех на овом међународном такмичењу поставши Амбасадор Свјетске наставничке награде – Global Teacher Prize, коју називају и Нобеловом наградом за наставнике. Први је и једини просвјетни радник из БиХ са овим признањем и један од ријетких на цијелом Балкану.
Предавао је историју и латински језик у Гимназији Бањалука 13 година, а однедавно је научни сарадник Института за савремену историју у Београду.
