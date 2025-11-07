Преминуо познати филмски редитељ

Извор:
Познати новозеландски филмски редитељ Ли Тамахори, у Србији најпознатији по филму "Били смо поносни ратници", преминуо је послије дуге борбе са Паркинсоновом болешћу, пренео је 1news.co.nz.
Тамахори, који је имао 75 година, преминуо је мирно у свом дому, окружен најближом породицом.
У саопштењу Тамахоријеве породице наведено је да је умро окружен својом дугогодишњом партнерком Џастин, вољеном дјецом Семом, Максом, Меком и Танеом, снајама Кејси (која је трудна) и Мери, својом драгом унуком Кором Ли и породицом.
„Његово насљеђе живи кроз његову породицу, његове унуке, сваког филмског ствараоца којег је инспирисао, сваку границу коју је помјерио и сваку причу коју је испричао својим генијалним оком и искреним срцем“, наводи се у саопштењу породице.
„Харизматичан вођа и снажан умјетнички дух, Ли је био шампион маорске умјетности, и на екрану и иза камере.“
У априлу је редитељ говорио о свом здравственом стању за Whakaata Māori, рекавши: „Ментално, још увијек имам све у глави.“
Тамахори (Нгāти Пороу) остварио је успјешну каријеру у Холивуду и Европи, углавном захваљујући огромном успеху свог првог дугометражног филма Once Were Warriors („Једном су били ратници“), који је објављен 1994. године.
Свијет
Овај снажан и потресан филм, заснован на књизи Алана Дафа, покренуо је националну дебату због приказа породичног насиља у једној урбаној маорској породици у Оукленду.
Глобални успјех пројекта лансирао је и каријере глумаца Темуере Морисона (Џејк „The Muss“), Рене Овен (Џејкове супруге Бет) и Клифа Куртиса (ујак Були).
Тамахори је касније режирао низ блокбастера, укључујући Џејмс Бонд филм Die Another Day (2002), The Edge (1997) са Ентонијем Хопкинсом и Неxт (2007) са Николасом Кејџом.
Новозеланђанин је такође режирао и епизоду култне серије The Sopranos.
Тамахори је рођен у Велингтону 1950. године и започео је каријеру као комерцијални умјетник и фотограф, прије него што се крајем 1970-их придружио филмској индустрији као тонски асистент.
Касније је деценију провео режирајући међународно награђиване рекламе, прије него што је дебитово дугометражним филмом Once Were Warriors.
Филм је стекао свјетску славу и дуги низ година остао најгледанији новозеландски филм свих времена. До данас се налази на четвртом мјесту најуспјешнијих новозеландских филмова, са зарадом од 6,8 милиона долара (иза филмова filmova Hunt for the Wilderpeople, Boy i The World’s Fastest Indian).
Свијет
Once Were Warriors освојио је награду за најбољи филм на међународним фестивалима у Дурбану, Монтреалу, на Новозеландским филмским и телевизијским наградама и у Ротердаму. Часопис Тиме уврстио га је међу десет најбољих филмова године.
Тамахори је поново сарађивао са Морисоном 2016. на филму Махана, о двије породице које се боре за превласт у индустрији шишања оваца.
Редитељ је накратко доспио у центар скандала 2006. године, када је ухапшен у Лос Анђелесу јер је наводно понудио сексуалне услуге полицајцу у цивилу, док је био обучен у женску одјећу. На крају је осуђен на три године условне казне и 15 дана друштвено корисног рада, укључујући чишћење улица Холивуда.
Говорећи раније ове године за Whakaata Māori, Тамахори је рекао да је инцидент био велика вијест на Новом Зеланду, али да није имао већег утицаја на његову каријеру.
„Тамо никога није било брига, само овдје. То је било рано доба интернет дивљаштва. Али, знаш, како простреш – тако лежиш.“
Његов посљедњи дугометражни филм био је ТThe Convert, који је објављен у марту прошле године.
Породица, пријатељи и колеге могли су да му одају почаст у недјељу, 9. новембра, у Te Mahurehure Marae у Појнт Шевалијеу, Оукленд, од 10.30 часова и током цијелог дана.
После сахране (тангиханга), Тамахори ће бити одвезен у Те Таиравити, гдје ће му блиска породица и пријатељи приредити посљедњи, приватни опроштај.
(телеграф)
