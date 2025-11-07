Умро глумац Зденко Ботић

Извор:
07.11.2025
Позоришни глумац Зденко Ботић умро је у 79. години, преносе хрватски медији.
Својим изузетним глумачким остварењима показао је широк и свестран талент. Поред бројних драмских улога, наступао је и у мјузиклима и оперетама.
Рођен је 9. септембра 1946. у Зеници, гдје су му били и позоришни почеци, најприје у Пионирском позоришту, а затим и у раду Народног позоришта у Зеници. Дипломирао је на Академији драмске умјетности у Загребу.
Члан Хрватске драме ХНК "Ивана пл. Зајца" постао је 1972. године, а већ 1974. привукао је пажњу критике улогама у Молиереовим "Ученим женама". Од доласка у Ријеку па све до краја каријере и живота, остао је потпуно посвећен ријечком позоришту.
Свој талент потврдио је низом упечатљивих улога, међу којима се посебно истичу Деспот у представи "Вјежбање живота" Фабрија и Гашпаровића, као и Ђука у комаду "Комшилук наглавачке" Нине Митровић, за који је 2003. године добио Награду хрватског глумишта. За улогу Порфирија Петровича у "Злочину и казни" награђен је Наградом Града Ријеке, а за Антуна Свињаревића у Голдонијевој "Оштарици" припала му је награда "Фабијан Шоваговић" на Фестивалу глумца. Још 1976. године добио је награду Вечерњег листа за најпопуларнијег глумца.
Посљедња награда коју је примио била је Награда за животно дијело Града Ријеке 2018. године, као признање за цјелокупан допринос развоју позоришне умјетности у граду. Посљедњу улогу на сцени ријечког ХНК остварио је 2015. године, играјући Винцента у истоименој представи Оље Лозице. Иза себе је оставио и значајне улоге у ХКД театру, међу којима се посебно памти господин Мартин у Јонесковој „"Ћелавој пјевачици.
Био је директор Пионирског казалишта у Ријеци од 1982. до 1985. године, гдје је режирао више представа, а окушао се и на филму и телевизији.
