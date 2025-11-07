Никотинске кесице постале хит међу младима, изазивају зависност

Извор:
Ране у устима, мучнина, главобоља и неправилни откуцаји срца само су нека од упозорења која стоје на паковањима никотинских врећица. Иако су замишљене као помоћ при одвикавању од пушења, постале су опасан тренд и права пошаст међу младима, па чак и дјецом.
Колоквијално их зову снус, а заправо је ријеч о производу који може садржавати екстремно високе дозе никотина, пише Дневник.хр.
Опасност у шареним кутијицама
Стручњаци упозоравају на алармантне количине никотина које млади уносе путем ових производа. Док се продају у малим, шареним кутијицама и долазе у разним атрактивним окусима, садржај је изнимно опасан, а користе их већ и основношколци.
"Кутија цигарета има 20 милиграма никотина, једна врећица 20 милиграма, а они их узму у просјеку четири или пет. Значи, говоримо о пет пута већој вриједности. Ја не познам ниједног пушача који пуши пет кутија цигарета дневно. Ја га нисам упознала", истиче стручњак Зринка Ћавар из Наставног завода за јавно здравство Андрија Штампар.
Шта је снус, а шта никотинске врећице?
Иако их млади називају снус, важно је знати разлику. Прави снус је дувански производ од мрвљеног дувана, адитива и никотина, поријеклом из Шведске, а његова је продаја забрањена у Хрватској и већини земаља ЕУ-а. С друге стране, никотинске врећице које су доступне на нашем тржишту не садрже духан, већ су чиста синтетика с импозантном количином никотина.
Стручњаци су једногласни – никотин ствара изузетно снажну овисност, а пут до ње је врло кратак.
"Никотин је изнимно адиктиван. Од 100 људи који три седмице свакодневно користе никотински производ, отприлике 80 % ће развити овисност о никотину. Значи, прије 3 седмице си слободна особа, неовисна особа, а за три седмице си особа која има хемијску зависност. На путу си да постанеш јер кроз три седмице је довољно да човјек развије толеранцију. Толеранција је корак до овисности", објашњава Ћавар.
Орални патолог Ана Главина додаје како млади врећице стављају испод усне, чиме велике концентрације никотина доспијевају изравно у крвоток. "Млади могу осјећати некакве веће симптоме интоксикације у виду некакве мучнине, повећаних откуцаја срца. Све су то ствари које нису нормалне", упозорава Главина.
Ћавар потенцијал овисности о никотину успоређује с најтежим дрогама. "Адиктивни потенцијал је мало мањи од морфијских препарата, морфија и хероина. То је доста забрињавајуће. То је овдје некако прихватљивије него што је у Америци или у остатку Еуропе", каже она.
Проблем који је тешко уочити
Један од највећих проблема с никотинским врећицама јест што их је изнимно тешко уочити. Нема дима ни мириса, па их млади могу користити било гдје и било када, а да родитељи или наставници то уопште не примијете - у школи, код куће на каучу или у изласку.
Корисници обично крећу с лакшим дозама, али тијело се брзо привикне. Како би постигли исти осјећај задовољства, посежу за све јачим дозама, чиме се круг овисности само продубљује.
