Данас славимо свете мученике: На њиховим моштима Јован Златоусти је подигао светињу

07.11.2025

07:41

Данас славимо свете мученике: На њиховим моштима Јован Златоусти је подигао светињу
Фото: ATV

Српска православна црква данас празнује Свете мученике Маркијана и Мартирија.

Ови светитељи били су свештеници у вријеме цара Констанција. По смрти великог цара Константина јерес Аријева, која је дотле била пригушена, опет је оживјела и почела узимати маха. Па и сам цар Констанције нагињао је тој јереси. На двору царевом била су два утицајна великаша, Јевсевије и Филип, обојица ватрени Аријанци. Њиховим утицајем био је патријарх Павле збачен с престола и протјеран у Јерменију, гдје су га Аријанци удавили. Престо патријарха заузео је злочестиви Македоније.

-спц-вјера-црква-крст-

Друштво

Сутра славимо Свете мученике: Овако вјерници треба да се помоле

У то вријеме, када је православље водило двије љуте борбе, против незнабожаца и против јеретика, Маркијан и Мартирије, заложили су се свом снагом и одлучношћу за православље. Маркијан је био читач, а Мартирије ипођакон при саборној цркви и под патријархом Павлом били су патријархови нотари (писари). Аријанци су покушали најприје да их потплате, али када су ови свети мужеви то одбили с презрењем, они су их на смрт осудили. Када су их извели на губилиште, они су уздигли руке и помолили се Богу благодарећи му за мученичку кончину живота свога: "Господе, радујемо се што оваквом смрћу излазимо из овога живота. Удостој нас, бити причасницима живота вјечнога, Ти животе наш!“.

-спц-вјера-црква-фреске-

Друштво

Данас је Свети Арета: Заштитник невиних и симбол владара који стоји уз свој народ

Тада подклонише главе свете под мач и били су посјечени, 355. године. На њиховим чудотворним моштима доцније подигао је цркву у њихово име Свети Јован Златоуст.

Тропар (глас 4):

Мученици Твоји Господе, у страдању своме су примили непропадљиви вијенац, од Тебе Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју мучитеље побједише, а разорише и немоћну дрскост демона: Њиховим молитвама спаси душе наше.

(Телеграф.рс)

