Данас славимо Светог Илариона Великог: Вјерује се да се њему треба молити у овој ситуацији

Православни вјерници данас славе Светог преподобног Илариона Великог, свеца који је један дио живота провео и на тлу данашње Далмације, а који је остао упамћен по својој борби са демонима.
Свети Иларион је рођен 291. године у Тавати, месту у близини Газе (Палестина). Његови родитељи нису били вјерници, али су ипак одлучили да га пошаљу у најбоље хришћанске школе у Александрији (Египат). Иларион је одмах послије школе одлучио да се замонаши и постане ученик Светог Антонија. Након школовања вратио се у село у близини Газе како би ширио хришћанство.
Према предањима, редовно се сусретао са демонима које је молитвом и крсним знамењем увиијек успјешно гонио од себе.
Касније је био послат и да шири хришћанство на Кипру, у Грчкој, а потом и у Далмацији (данашња Хрватска). Умро је на Кипру 372. године, а сахрањен је у Исахији (Палестина).
Постоји предање да се Иларион цијелог живота борио са демонима у својој глави који су га плашили страшилима. Иларион је због демона падао у кому, а понекад је данима умио да буде одсутан духом, гледајући у једну тачку. Предање каже да је Иларион демоне успио да отјера упорном молитвом, те да је тако доказао да никога ко искрено вјерује у Бога не може заповијести ђаво.
Народу је био познат као учитељ и чудотворац, а уважавали су га како хришћани, тако и невјерници. Иларион је, међутим, увијек бјежао од захвалности и похвала уз ријечи: Тешко мени, примих на земљи плату своју.
Због тога се никада није дуго задржавао на једном мјесту, већ је од села до села бјежао од људи како би се осамио у својим мислима са Богом. Живио је у Мисиру, у Сицилији, Далмацији и напокон на Кипру гдје је и преминуо око 372. године у 80. години живота.
Вјерници и данас сматрају да се треба молити Светом Илариону када некога запосједну демони.
