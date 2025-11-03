Logo

Данас славимо Светог Илариона Великог: Вјерује се да се њему треба молити у овој ситуацији

03.11.2025

07:12

Коментари:

0
Данас славимо Светог Илариона Великог: Вјерује се да се њему треба молити у овој ситуацији
Фото: ATV

Православни вјерници данас славе Светог преподобног Илариона Великог, свеца који је један дио живота провео и на тлу данашње Далмације, а који је остао упамћен по својој борби са демонима.

Свети Иларион је рођен 291. године у Тавати, месту у близини Газе (Палестина). Његови родитељи нису били вјерници, али су ипак одлучили да га пошаљу у најбоље хришћанске школе у Александрији (Египат). Иларион је одмах послије школе одлучио да се замонаши и постане ученик Светог Антонија. Након школовања вратио се у село у близини Газе како би ширио хришћанство.

-спц-вјера-црква-фреске-

Друштво

Да ли ваља крстити дијете на његов први рођендан?

Према предањима, редовно се сусретао са демонима које је молитвом и крсним знамењем увиијек успјешно гонио од себе.

Касније је био послат и да шири хришћанство на Кипру, у Грчкој, а потом и у Далмацији (данашња Хрватска). Умро је на Кипру 372. године, а сахрањен је у Исахији (Палестина).

Постоји предање да се Иларион цијелог живота борио са демонима у својој глави који су га плашили страшилима. Иларион је због демона падао у кому, а понекад је данима умио да буде одсутан духом, гледајући у једну тачку. Предање каже да је Иларион демоне успио да отјера упорном молитвом, те да је тако доказао да никога ко искрено вјерује у Бога не може заповијести ђаво.

zadusnice

Друштво

Данас су Митровске задушнице, ове ствари би сви вјерници требало да ураде

Народу је био познат као учитељ и чудотворац, а уважавали су га како хришћани, тако и невјерници. Иларион је, међутим, увијек бјежао од захвалности и похвала уз ријечи: Тешко мени, примих на земљи плату своју.

Због тога се никада није дуго задржавао на једном мјесту, већ је од села до села бјежао од људи како би се осамио у својим мислима са Богом. Живио је у Мисиру, у Сицилији, Далмацији и напокон на Кипру гдје је и преминуо око 372. године у 80. години живота.

Вјерници и данас сматрају да се треба молити Светом Илариону када некога запосједну демони.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

СПЦ

Црква

svetac

praznik

molitva

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Данас је Лучиндан, ово су обичаји и вјеровања

Друштво

Данас је Лучиндан, ово су обичаји и вјеровања

3 д

0
Сутра славимо Светог Луку: Једно обавезно избјегавајте

Друштво

Сутра славимо Светог Луку: Једно обавезно избјегавајте

3 д

0
Данас славимо Светог пророка Осија: Вјерује се да ако урадите ово измолићете милост од Бога

Друштво

Данас славимо Светог пророка Осија: Вјерује се да ако урадите ово измолићете милост од Бога

4 д

0
Данас је Свети Лонгин Сотник: Изговорите ову молитву

Друштво

Данас је Свети Лонгин Сотник: Изговорите ову молитву

5 д

0

Више из рубрике

Радници штрајкују: У Бањалуци састанак о проблемима у РиТЕ Угљевик

Друштво

Радници штрајкују: У Бањалуци састанак о проблемима у РиТЕ Угљевик

2 ч

3
Снажно невријеме у Бањалуци, очекује се и нови талас

Друштво

Снажно невријеме у Бањалуци, очекује се и нови талас

2 ч

0
Термоелектрана Гацко поново на мрежи – квар успјешно отклоњен, систем стабилан

Друштво

Термоелектрана Гацко поново на мрежи – квар успјешно отклоњен, систем стабилан

8 ч

0
Почиње вакцинација против сезонског грипа

Друштво

Почиње вакцинација против сезонског грипа

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

12

ЕРС: Позив за откуп електричне енергије произведене из обновљивих извора енергије

08

59

Ковачевић: Изетбеговић тражи одлазак Додика зато што је зауставио његову стратегију централизације БиХ и нестанка Српске

08

54

Ђокић: "ГАС-РЕС" ускоро преузима концесију од Комсара

08

51

Коначни крај Твитера

08

49

Медицинска сестра објаснила шта се дешава с тијелом када пацијент умире

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner