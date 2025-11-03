Радници штрајкују: У Бањалуци састанак о проблемима у РиТЕ Угљевик

03.11.2025
О проблемима у Руднику и термоелектрани Угљевик расправљаће се данас у Бањалуци на састанку представника Електропривреде Српске, Надзорног одбора и Управе предузећа са ресорним министром, Петром Ђокићем.
Термоелектрана Угљевик престала је са радом због недостатка угља, јер управа није успјела да постигне договор да рудари наставе рад. Радници неће наставити рад док се не заврши започети и обећани процес, а то је враћање концесије "Исток 2" Руднику и Термоелектрани.
Најавили су нови протест за уторак.
Вршилац дужности генералног директора Електропривреде Републике Српске Лука Петровић је рекао да ће Електропривреда обезбиједити средства за уплату доприноса, као и да ће бити ријешено питање концесије са компанијом Гас Рес.
