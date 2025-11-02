Улога дефектолога и психолога у вртићу незамјенљива

Аутор:Сања Трифковић
02.11.2025
19:23

Период предшколског узраста један је од најосјетљивијих и најзначајнијих у развоју сваког дјетета. У том времену дијете не учи само бројеве и слова – оно учи како да мисли, осјећа, говори, изражава се и ствара односе са другима. Управо зато је улога стручњака као што су дефектолог и психолог у вртићу незамјенљива.
„Они свакодневно раде са дјецом али и са родитељима и дају им одређене смјернице за рад и ти стручни сарадници су распоређени у наших пет објеката“, рекла је Маја Соро, директор дјечијег вртића „Наша радост“, Зворник.
Психолог у вртићу има важну улогу. Он прати емоционални развој дјетета, његову социјалну интеграцију и однос са вршњацима и васпитачима. Кроз разговор, посматрање и сарадњу са родитељима, психолог помаже да се на вријеме уочи ако дијете има потешкоће у понашању, анксиозност, страхове или изазове у комуникацији.
„У сарадњи са родитељима радимо стимулацију тих области развоја, психолог такође помаже у адаптацији дјеце, развоју самопоуздања, јачању социјалних вјештина, раде на емоционалној писмености дјеце па је тако у народном периоду планиран један пројекат дефектолога и психолога у старијим групама и у групама пред полазак у школупод називом „Прихвати, поштуј, воле“, рекла је Маријана Таворин, психолог у дјечијем вртићу „Наша радост“, Зворник.
Дефектолог прати и подржава дјецу у њиховом индивидуалном развоју. Он препознаје тешкоће у говору, пажњи, финој и грубој моторици, понашању или учењу, и кроз игру, вјежбе и индивидуални рад помаже дјетету да их превазиђе. Рана интервенција је кључна – оно што се препозна и подржи у вртићком добу, касније може у потпуности да се исправи или ублажи.
„Да кроз комуникацију са родитељима, другим стручним сарадницима створимо окружење у коме ће се дијете осјећати прихваћено и гдје ће моћи да се развија у складу са својим могућностима, конкретно пратимо развој дјеце и могућа одступања у развоју кроз сталну опсервацију, процјену индивидуалне третмане, разговоре, на основу којег касније формирамо индивидуални план подршке за свако дијете и планирамо активности. Кроз које ће они моћи да развијају пажњу, говор, социо-емоционални развој као и припрему за школу касније“, рекла је Биљана Ристић, дефектолог у дјечијем вртићу „Наша радост“, Зворник.
Поред рада са дјецом, и дефектолог и психолог су велика подршка васпитачима и родитељима. Они заједно чине тим који гради здраво, подстицајно и сигурно окружење за дијете. Њихово присуство у вртићу није „луксуз", већ нужност савремене предшколске праксе, кажу у Зворнику.
