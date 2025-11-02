Опрез: Дужа чекања на прелазима ка Србији и Хрватској

Извор:
Саобраћај је данас појачан на граничним прелазима Градина, Козарска Дубица, Костајница, Велика Кладуша, Орашје и Изачић према Хрватској, те Каракај и Рача ка Србији, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.
На осталим прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
Из АМС-а апелују да возачи не крећу на пут без обавезне зимске опреме, коју морају да посједују до 1. априла наредне године.
