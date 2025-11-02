Logo

Скандал у БиХ: Погледајте како судија бјежи пред бијесним навијачима

Фактор.ба

02.11.2025

16:10

Босна из Калесије савладала је Раднички у Лукацу резултатом 2:1 у дуелу 12. кола Друге лиге Федерације БиХ група сјевер.

Гости су повели у 15. минути голом Механовића, Раднички је поравнао у финишу преко Кавазовића, а Босна у надокнади времена поготком из пенала долази до пуног плијена.

Утакмица на стадиону Јошик имала је и треће полувријеме, с обзиром на то да су поједини навијачи ушли на терен у намјери да се обрачунају са судијом Денисом Зукићем и његовим асистентима.

На снимцима који су се појавили на друштвеним мрежама види се како арбитри бјеже од хулигана на терену, а интересантно је и што је изостала интервенција људи задужених за безбједност актера утакмице.

