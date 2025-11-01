Logo

Спалети дао шансу Костићу, он се одужио за 90 секунди

Спалети дао шансу Костићу, он се одужио за 90 секунди
Фото: Tanjug/AP/Alberto Mariani

Лућано Спалети предводи Јувентус на свом првом мечу против Кремонезеа, а његов избор стартних 11 је изненадио навијаче.

Након дуго времена од првог минута на терену су Душан Влаховић и Филип Костић. Влаховић је повремено започињао меч на терену, али Костић не тако често.

Ова одлука Спалетија испоставиће се као пун погодак, јер је Костић већ након 90 секунди донио предност Јувентусу.

Filip Kostić

Лућано Спалети

