Спалети дао шансу Костићу, он се одужио за 90 секунди

Лућано Спалети предводи Јувентус на свом првом мечу против Кремонезеа, а његов избор стартних 11 је изненадио навијаче.
Након дуго времена од првог минута на терену су Душан Влаховић и Филип Костић. Влаховић је повремено започињао меч на терену, али Костић не тако често.
Ова одлука Спалетија испоставиће се као пун погодак, јер је Костић већ након 90 секунди донио предност Јувентусу.
Filip Kostić 2'— Goals Xtra (@GoalsXtra) November 1, 2025
Serie A | 🇮🇹 Cremonese 0-1 Juventuspic.twitter.com/e2sdBAlKYe
