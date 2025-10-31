Logo

Премијер лига: Борац дочекује Слогу

Извор:

АТВ

31.10.2025

20:10

Коментари:

0
Премијер лига: Борац дочекује Слогу
Фото: АТВ

Фудбалере бањалучког Борца након два везана пораза И болне елиминације из Купа Бих очекује нови премијерлигашки испит.

На градски стадион стиже екипа добојске Слоге, а „црвено плави“ пошто пото желе да упишу три бода.

Мариновић каже да за пораз у Купу БиХ нема оправдања.

У Платоновој још увијек видају ране након шокантног пораза од Крушева, а Звјездан Мисимовић, први човјека бањалучког клуба поручује да ће „црвено плави“ дати све од себе да се искупе за тај неуспјех.

Утакмица између Борца и Слоге на програму је у недјељу у 20.00 часова.

Опширније у видео прилогу....

Подијели:

Тагови:

ФК Борац

FK Sloga

Premijer liga

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Само један град се пријавио за финале Лиге шампиона 2028. године

Фудбал

Само један град се пријавио за финале Лиге шампиона 2028. године

5 ч

0
Нови тренер Јувентуса открио шта ће бити са Влаховићем

Фудбал

Нови тренер Јувентуса открио шта ће бити са Влаховићем

6 ч

0
Јамалу откривен хронични здравствени проблем који може утицати на читаву каријеру

Фудбал

Јамалу откривен хронични здравствени проблем који може утицати на читаву каријеру

7 ч

0
Београд кандидат за домаћина финала Лиге Европе

Фудбал

Београд кандидат за домаћина финала Лиге Европе

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

30

Епилог скандала у Турској: Суспендовано 149 судија

22

29

Умро глумац Чеки Каријо

22

22

Више повријеђених у експлозији у нафтној рафинерији

22

16

Прекинута пауза од 33 године: Трамп наредио нуклеарне пробе

22

13

Ова врста није виђена 40 година: Плијен јури по тлу, па скоче на њега попут вука

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner