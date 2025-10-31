Премијер лига: Борац дочекује Слогу

Извор:
Фудбалере бањалучког Борца након два везана пораза И болне елиминације из Купа Бих очекује нови премијерлигашки испит.
На градски стадион стиже екипа добојске Слоге, а „црвено плави“ пошто пото желе да упишу три бода.
Мариновић каже да за пораз у Купу БиХ нема оправдања.
У Платоновој још увијек видају ране након шокантног пораза од Крушева, а Звјездан Мисимовић, први човјека бањалучког клуба поручује да ће „црвено плави“ дати све од себе да се искупе за тај неуспјех.
Утакмица између Борца и Слоге на програму је у недјељу у 20.00 часова.
Опширније у видео прилогу....
