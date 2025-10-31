Logo

Само један град се пријавио за финале Лиге шампиона 2028. године

31.10.2025

Фото: Tanjug/AP/Manu Fernandez

УЕФА је у петак објавила листу градова који су исказали интерес за домаћинство финала Лиге првака за 2028. и 2029. годину.

Занимљиво, само је Минхен заинтересован за финале Лиге шампиона 2028. године.

Управо је Алианц Арена била поприште овогодишњег финала Лиге првака у којем је Париз Саинт-Жермен савладао Интер резултатом 5:0, а домаћин сљедећег финала Лиге шампиона је Будимпешта (Пускас Арена), док ће финале 2027. бити одржано на мадридском стадиону Метрополитано, дому Атлетицо Мадрида.

Фудбал

Нови тренер Јувентуса открио шта ће бити са Влаховићем

Што се тиче финала Лиге шампиона 2029. године, интерес за њега су исказали Лондон (Вемблеј) и Барселона (Камп Ној).

УЕФА је навела како пријаве нису закључене, те да ће сви заинтересовани градови моћи поднијети кандидатуре до 10. јуна 2026. године.

