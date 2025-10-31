Само један град се пријавио за финале Лиге шампиона 2028. године

Извор:
УЕФА је у петак објавила листу градова који су исказали интерес за домаћинство финала Лиге првака за 2028. и 2029. годину.
Занимљиво, само је Минхен заинтересован за финале Лиге шампиона 2028. године.
Управо је Алианц Арена била поприште овогодишњег финала Лиге првака у којем је Париз Саинт-Жермен савладао Интер резултатом 5:0, а домаћин сљедећег финала Лиге шампиона је Будимпешта (Пускас Арена), док ће финале 2027. бити одржано на мадридском стадиону Метрополитано, дому Атлетицо Мадрида.
Што се тиче финала Лиге шампиона 2029. године, интерес за њега су исказали Лондон (Вемблеј) и Барселона (Камп Ној).
УЕФА је навела како пријаве нису закључене, те да ће сви заинтересовани градови моћи поднијети кандидатуре до 10. јуна 2026. године.
