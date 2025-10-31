Комшић: Два рјешења за БиХ

Извор:
Предсједавајући Предсједништва БиХ Жељко Комшић на данашњој сједници Савјета безбједности УН-а о стању у БиХ предложио је "два рјешења за БиХ".
"Једно рјешење је именовати новог "високог представника" и задржати институцију ОХР-а у БиХ са свим овлашћењима које има", рекао је Комшић.
Друга опција према Комшићу је дугорочнија, иако то значи распакивање Дејтонског споразума и кршење Устава БиХ.
"Суштина те опције налази се у потреби да БиХ заиста постане демократска земља, да се укине дискриминација властитих грађана у области људских права, да се одустане од конфликтног концепта етничког баланса или дисбаланса моћи, да се уставно заштите индивидуалним људска права и принципи правне државе и да на тај начин БиХ постане спремна за интеграцију у ЕУ", сматра Комшић.
