Комшић: Два рјешења за БиХ

Извор:

АТВ

31.10.2025

17:14

Коментари:

4
Комшић: Два рјешења за БиХ
Фото: screenshot

Предсједавајући Предсједништва БиХ Жељко Комшић на данашњој сједници Савјета безбједности УН-а о стању у БиХ предложио је "два рјешења за БиХ".

"Једно рјешење је именовати новог "високог представника" и задржати институцију ОХР-а у БиХ са свим овлашћењима које има", рекао је Комшић.

Небензја

Свијет

Небензја: Многе одлуке су биле против Срба, Шмит је узрочник безакоња

Друга опција према Комшићу је дугорочнија, иако то значи распакивање Дејтонског споразума и кршење Устава БиХ.

"Суштина те опције налази се у потреби да БиХ заиста постане демократска земља, да се укине дискриминација властитих грађана у области људских права, да се одустане од конфликтног концепта етничког баланса или дисбаланса моћи, да се уставно заштите индивидуалним људска права и принципи правне државе и да на тај начин БиХ постане спремна за интеграцију у ЕУ", сматра Комшић.

Кристијан Шмит

Жељко Комшић

Коментари (4)
