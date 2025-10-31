Logo

Кина у Савјету безбједности: Народ у БиХ треба да рјешава своје проблеме

Извор:

АТВ

31.10.2025

15:36

Коментари:

0
Кина у Савјету безбједности: Народ у БиХ треба да рјешава своје проблеме
Фото: Printscreen

Народна република Кина на Сједници Савјета безбједности поручила је да су активности Кристијана Шмита продубиле кризу и да проблеме треба да рјешавају народи у БиХ.

- Од почетка ове године суђење лидеру Републике Српске је довео до подјела и етничких тензија. Кина је нарочито забринута око развоја ситуације у најновијем свјетлу. Таква ситуација не служи никоме.

- Кина се нада да ће два ентитета, три конститутивна народа и сви политички учесници у БиХ ће ставити интерес земље изнад свега.

- Морамо инсистирати да се нађе рјешење кроз конструктиван дијалог. Комплексан однос народа долази кроз политичке разлоге. Дејтонски мировни споразум је одиграо важну улогу, али тај споразум није могао да предвиди све ситуације и развој у БиХ. Да би се то ријешило мора да постоји толеранција међу странама и да се покрене дијалог.

- Судбина БиХ треба да буде у рукама њеног народа. Високи представник Шмит је често повлачио тзв. бонска овлаштења која не само што нису успјела да ријеше, него су умјесто тога појачала конфликт и подјелу међу етничким групама. Ни високи представник ни бонска овлашћења не могу бити дугорочао или трајано уређење, проблеме треба да рјешавају народи у БиХ."

Савјет безбједности УН

Кина

Bosna i Hercegovina

