Сад је потпуно јасно зашто је ОХР ћутао: Транспарентности ни на видику

Извор:

АТВ

31.10.2025

15:30

Коментари:

1
Сједница Савјета безбједности Уједињених нација посвећена БиХ почела је у Њујорку, а на њој у Америчком граду није Нијемац Кристијан Шмит.

То је и најављено прије неколико дана у појединим медијима, уз истицање да се његовом присуству противи Русија која предсједава Савјетом безбједности.

PRENOS UN

БиХ

СБ УН-а: Продужен мандат мисије "Алтеа"

Да бисмо провјерили те тврдње, АТВ је још у уторак послао упит ОХР-у са питањем да ли ће Нијемац присуствовати сједници.

Одговор, наравно, нисмо добили, а сада је и те како јасно зашто је ОХР још једном показао срамну дозу (не)транспарентности. Очигледно их је било срамота да признају како је пркосни Шмит постао непожељан и у Уједињеним нацијама.

Са друге стране, од ове Канцеларије то није ништа необично, јер су до сада небројено пута игнорисали наше упите.

Да подсјетимо, осим што је најављено да Шмит неће присуствовати сједници СБ УН, медији су протеклих дана писали да је он заправо завршио и своју каријеру у БиХ те да ће земљу ускоро напустити. Према истим наводима, након Русије, отписала га је и Америка чији лидер Доналд Трамп је до сада много пута рекао да је против колонијалних политика какве и сам Шмит проводи.

калабухов

БиХ

Калабухов: Одлуке Суда и ЦиК БиХ у вези са Додиком засноване на лажима

ОХР се за неке сарајевске медије о овом питању само кратко обратио поручивши да не коментарише медијске натписе.

Међутим, конкретан одговор, очекивано, из ове Канцеларије нису дали.

Ако је судити по њиховој нерјечитости и нетранспарентности, као и у случају сједнице СБ УН, можда би се ускоро могло испоставити као тачним и да је Шмиту у БиХ дошао крај.

Коментари (1)
