Русија употријебила тајну ракету због које је Трамп повукао драстичан потез

Русија је напала Украјину крстарећим ракетама Новатор 9М729, чији је тајни развој 2019. године навео америчког предсједника Доналда Трампа да се повуче из једног од кључних нуклеарних споразума – Споразума о нуклеарном оружју средњег домета (ИНФ) из 1987. године.
Оптужбе је изнио украјински министар спољних послова Андриј Сибиха током "Ројтерсове" истраге, преноси "Индепендент".
Русија је од августа испалила тај пројектил на Украјину укупно 23 пута, рекао је високи украјински званичник новинској агенцији. Извор је навео да су Русија 2022. године два пута лансирала крстарећу ракету 9М729.
Када су новинари "Ројтерса" у петак затражили коментар Кремља, портпарол је упите прослиједио министарству одбране, а оно се за сада није огласило.
"Руска употреба пројектила 9М729, забрањених ИНФ-ом, показује Путиново непоштовање према Сједињеним Државама и дипломатским напорима предсједника Трампа да оконча сукоб против Украјине", изјавио је Сибиха у писаном одговору.
Ове оптужбе долазе у тренутку у којем амерички предсједник пријети да ће обновити тестирања нуклеарног оружја 'јер то и други раде', а Русија каже да ће се и она одлучити на тај корак ако то направи Америка. Такве пријетње изазивају страх од нове глобалне трке у нуклеарном наоружању.
Подсјетимо, Трамп је уочи састанка с кинеским челником Си Ђинпингом наложио војсци да 'одмах' настави с нуклеарним тестирањима, неколико дана након што је руски предсједник Владимир Путин објавио да је Русија успјешно тестирала нуклеарни суперторпедо Посејдон.
Стручњаци упозоравају да је он способан изазвати такозвани радиоактивни цунами и учинити обалске градове ненастањивима.
Неколико дана прије тога Путин је објавио да је Русија успјешно тестирала и Буревестник, нуклеарно погоњену крстарећу ракету способну носити нуклеарну бојеву главу и, како тврди Москва, пробити сваки одбрамбени штит.
Како пише портал "Оружјеонлине", сматра се да је Русија почела тестирати ову ракету још 2008. године.
Војни аналитичари вјерују да 9М729 Новатор има стварни домет знатно већи од 500 километара те да може достићи чак између 2.500 и 3.500 километара.
Може носити бојеву главу масе до 500 килограма, укључујући нуклеарну бојеву главу снаге између 10 и 50 килотона, а има прецизност од свега пет метара те може погађати и покретне циљеве.
