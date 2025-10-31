Трудницу вратили из Дома здравља, породила се у ауту - беба преминула

Извор:
Блиц
31.10.2025
14:49
Коментари:0
Кристина Вељковић Шајин (24) из Беле Цркве каже за "Блиц" да је поднијела кривичну пријаву против гинеколошкиње из Дома здравља "Вршац" коју сматра одговорном за смрт свог пријевремено рођеног сина.
Она је изгубила бебу у седмом мјесецу трудноће, а како каже, докторка јој је дала упут за породилиште, с обзиром да је тога дана осјећала ужасне болове и контракције, њено дијете би било живо.
Сада, Кристина је покренули и петицију под називом "Правда за Петра!"
Кристина, мајка четворо дјеце, у седмом мјесецу трудноће, 22. октобра, осетила је болове и контракције, али је, како наводи, од љекара из Дома здравља у Вршцу враћена кући. Недуго потом она се породила у колима испред Дома здравља.
"На самом улазу у Дом здравља се порађам у колима. Нису ни стигли да ме уведу унутра, а беба је рођена. Жива, дисала је, али је била модра“, истиче Кристина.
Трудницу и бебу су са два санитета пребацили у Општу болницу у Вршцу, што је за "Блиц" потврђено из истоимене болнице. Доктори су Кристину одмах збринули, пребацили у собу гдје су јој након неког времена саопштили да је беба преминула. Беба је рођена жива, али је нажалост, упркос напорима љекара, убрзо је преминула.
Тим поводом се за "Блиц" огласила и докторка против које је Кристина поднијела кривичну пријаву сматрајући је одговорном за смрт њеног превремено рођеног дјетета.
Тврди да је нетачно да је Кристина током прегледа имала болове и контракције утеруса, међутим Кристина истиче да постоје свједоци, као и видео надзор гдје се види како се држи о зид због болова.
Како додаје докторка, Кристина током прегледа "болове није имала и на ногама је изашла из ординације уз индиковану терапију и са савјетом да се у случају болова, крварења, отицања плодове воде хитно јави у болницу“, док су, како тврди, једногласну одлуку о отпусту донијели колега и она.
Говорећи за "Блиц“ Кристина је поставила неколико питања: "По чему је закључила да немам контракције? И ако зна да код петоротких иде порођај брзином свјетлости, а ја јој се жалила на болове, зашто ме није послала у болницу? Ко јој је рекао да је исход сваког пријевременог порођаја смрт дјетета? Је л’ она чула да се дјеца рађају у 7. мјесецу и нормално преживе? Зашто бих ја дошла код ње из Беле Цркве са све својим двогодишњем сином ако ми није било ништа? Зашто ми није урадила ЦТГ?"
"Ја нисам ни рекла да су ме носили из Дома здравља, већ да сам сама изашла. Нико њу не окривљује сто сам се ја пријевремено породила али је морала да ми да упут за болницу ако сам се жалила на болове, а како она каже код петоротких порођај иде брзином свјетлости, зашто ми није урадила ЦТГ? Против дотичне је поднијета кривична пријава. Ако је не стигне судска стићи ће је Божија правда“, изјавила је Кристина за "Блиц“.
Како је "Блиц“ раније упитао докторку из ДЗ "Вршац“ због чега није урађен ЦТГ, она је одговорила – да Кристина на ЦТГ није послата, нити је колега то предложио, као што она наводи.
"Урађен је преглед трбуха, налаз је био исти код обоје – трбух мекан, утерус болно неосјетљив, неконтрахован, дакле без контракција. Није отицала плодова вода, није крварила. Ради се о петоротки, гдје брзином свјетлости може да крене порођај који се иначе не може зауставити, а исход истог је нажалост такав јер се ради о претерминском порођају“, рекла је докторка за "Блиц".
Из Основног јавног тужилаштва Вршац за "Блиц" су потврдили да су у току провјере од стране надлежне полицијске станице у консултацији са дежурним јавним тужиоцем.
"Након извршених провјера, информације о кривичној пријави биће достављена на даљи рад Основном јавном тужилаштву у Вршцу, а о даљим мјерама и радњама јавност ће бити обавијештена путем саопштења на сајту ОЈТ у Вршцу“, наводи се у саопштењу.
Кристина је прије два дана покренула и јавну петицију да се санкционише докторка из Дома здравља "Вршац“ под називом "Правда за Петра“ (прим. аут. њено нерођено дијете).
