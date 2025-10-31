Logo

Како сок од цвекле мијења тијело већ након седам дана

31.10.2025

14:39

Коментари:

0
Како сок од цвекле мијења тијело већ након седам дана
Фото: Pixabay

Сок од цвекле садржи антиоксидансе, електролите и друге спојеве који могу подржати здравље срца и мозга, али и донијети бројне друге користи.

Цвекла је гомољасто, слатко поврће које људи или воле или не воле. Иако није нова у исхрани, посљедњих година достигла је статус суперхране. Истраживања показују да редовно пијење сока од цвекле може имати значајне здравствене користи.

1. Може помоћи у снижавању крвног притиска

Сок од цвекле богат је нитратима, који се у тијелу претварају у азот-моноксид и помажу опуштању и ширењу крвних судова. Тиме може доћи до природног снижавања крвног притиска.

Мета-анализа из 2022. године показала је да сок од цвекле посебно утиче на смањење систоличког притиска код особа с хипертензијом.

2. Може побољшати издржљивост при вјежбању

Редовно конзумирање сока од цвекле повећава ниво нитрата у плазми и може побољшати физичку изведбу. Преглед студија из 2017. године показао је да сок од цвекле током 5–6 дана:

  • повећава резултате на временским тестовима,
  • продужава вријеме до исцрпљености,
  • побољшава кардиореспираторне способности.

Ипак, истраживачи напомињу да комбиновање са кофеином може умањити ефекат.

3. Може повећати снагу мишића код особа са срчаном инсуфицијенцијом

Студија из 2016. године открила је да 70 ml сока од цвекле дневно током седам дана побољшава издржљивост и толеранцију на вјежбање код старијих особа са срчаном слабошћу – чак за 24%.

4. Може помоћи у одржавању здраве тјелесне тежине

Чисти сок од цвекле је нискокалоричан и готово без масти, па је одличан додатак јутарњем смутију. Даје енергију и хранљиве материје, али имајте на уму да садржи природне шећере.

5. Може смањити ризик од рака

Цвекла садржи беталаинске пигменте, моћне антиоксидансе топиве у води, као и флавоноиде и полифеноле. Они неутрализују слободне радикале, смањују упале и могу помоћи у заштити од настанка рака.

6. Може подржати здравље током хемотерапије

Нека истраживања указују да сок од цвекле има кемопротективна својства – може смањити нуспојаве хемотерапије, попут умора, и заштитити организам од оштећења. Међутим, потребна су додатна истраживања, посебно о интеракцији с лијековима.

7. Богат извор калија

Цвекла је богата калијем, минералом и електролитом важним за нормалну функцију нервног система и мишића.

Низак калиј може узроковати слабост, грчеве и умор, док превисок ниво може довести до опасних поремећаја срчаног ритма. Особе с болестима бубрега требају бити опрезне и посавјетовати се с љекаром.

8. Извор других минерала

Сок од цвекле обезбјеђује минерале кључне за имунитет, здравље костију и зуба: жељезо, магнезиј, манган, натриј, цинк, бакар и селен.

9. Добар извор фолата

Сок од цвекле је богат фолатом (витамин Б9), важним за превенцију дефеката неуралне цијеви у трудноћи и смањење ризика од пријевременог порода. Трудницама се препоручује унос око 600 mcg фолата дневно.

10.Сок од цвекле је добар за јетру

Антиоксиданс бетаин у цвекли може смањити накупљање масних наслага у јетри и заштитити је од токсина, према истраживањима на животињама. Тиме се смањује ризик од масне јетре, нарочито код лоше исхране, прекомјерног алкохола, излагања токсинима или сједилачког начина живота.

11. Може помоћи у смањењу холестерола

Сок од цвекле садржи бетанин, који може смањити ниво ЛДЛ ("лошег") холестерола и повећати ХДЛ ("добар") холестерол. Студије указују да су за овај ефекат заслужни биљни фитонутријенти попут флавоноида.

Могуће нуспојаве и мјере опреза

Након конзумирања, урин и столица могу попримити црвенкасту боју – безопасна појава.

Особе с ниским притиском требају пратити стање јер сок од цвекле може додатно снизити вриједности.

Цвекла је богата оксалатима, па особе склоне бубрежним каменцима требају бити опрезне.

Подијели:

Тагови:

cvekla

здравље

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ево који нови лијекови од сутра иду на рецепт

Здравље

Ево који нови лијекови од сутра иду на рецепт

4 ч

0
Опака зараза поново се буди у БиХ

Здравље

Опака зараза поново се буди у БиХ

7 ч

0
Srce, srčane bolesti

Здравље

Овако вам срце говори да нешто није у реду: Не губите вријеме, потражите помоћ

1 д

0
Неке особе не би смјеле да једу мандарине

Здравље

Неке особе не би смјеле да једу мандарине

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

46

Бивши премијер Албаније Фатос Нано преминуо у 73. години

16

42

За АТВ се огласио суд о поступку претученог малољетника из Требиња

16

36

Домаће средство од 2 састојка је права магија за ваш дом

16

30

Небензја: Многе одлуке су биле против Срба, Шмит је узрочник безакоња

16

26

Заокрет САД према БиХ: Нема Шмита ни ОХР-а, нема осуда, нема пријетњи, а ни пјесме у Сарајеву

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner