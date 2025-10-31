Како сок од цвекле мијења тијело већ након седам дана

31.10.2025
Сок од цвекле садржи антиоксидансе, електролите и друге спојеве који могу подржати здравље срца и мозга, али и донијети бројне друге користи.
Цвекла је гомољасто, слатко поврће које људи или воле или не воле. Иако није нова у исхрани, посљедњих година достигла је статус суперхране. Истраживања показују да редовно пијење сока од цвекле може имати значајне здравствене користи.
Сок од цвекле богат је нитратима, који се у тијелу претварају у азот-моноксид и помажу опуштању и ширењу крвних судова. Тиме може доћи до природног снижавања крвног притиска.
Мета-анализа из 2022. године показала је да сок од цвекле посебно утиче на смањење систоличког притиска код особа с хипертензијом.
Редовно конзумирање сока од цвекле повећава ниво нитрата у плазми и може побољшати физичку изведбу. Преглед студија из 2017. године показао је да сок од цвекле током 5–6 дана:
Ипак, истраживачи напомињу да комбиновање са кофеином може умањити ефекат.
Студија из 2016. године открила је да 70 ml сока од цвекле дневно током седам дана побољшава издржљивост и толеранцију на вјежбање код старијих особа са срчаном слабошћу – чак за 24%.
4. Може помоћи у одржавању здраве тјелесне тежине
Чисти сок од цвекле је нискокалоричан и готово без масти, па је одличан додатак јутарњем смутију. Даје енергију и хранљиве материје, али имајте на уму да садржи природне шећере.
Цвекла садржи беталаинске пигменте, моћне антиоксидансе топиве у води, као и флавоноиде и полифеноле. Они неутрализују слободне радикале, смањују упале и могу помоћи у заштити од настанка рака.
Нека истраживања указују да сок од цвекле има кемопротективна својства – може смањити нуспојаве хемотерапије, попут умора, и заштитити организам од оштећења. Међутим, потребна су додатна истраживања, посебно о интеракцији с лијековима.
Цвекла је богата калијем, минералом и електролитом важним за нормалну функцију нервног система и мишића.
Низак калиј може узроковати слабост, грчеве и умор, док превисок ниво може довести до опасних поремећаја срчаног ритма. Особе с болестима бубрега требају бити опрезне и посавјетовати се с љекаром.
Сок од цвекле обезбјеђује минерале кључне за имунитет, здравље костију и зуба: жељезо, магнезиј, манган, натриј, цинк, бакар и селен.
Сок од цвекле је богат фолатом (витамин Б9), важним за превенцију дефеката неуралне цијеви у трудноћи и смањење ризика од пријевременог порода. Трудницама се препоручује унос око 600 mcg фолата дневно.
Антиоксиданс бетаин у цвекли може смањити накупљање масних наслага у јетри и заштитити је од токсина, према истраживањима на животињама. Тиме се смањује ризик од масне јетре, нарочито код лоше исхране, прекомјерног алкохола, излагања токсинима или сједилачког начина живота.
Сок од цвекле садржи бетанин, који може смањити ниво ЛДЛ ("лошег") холестерола и повећати ХДЛ ("добар") холестерол. Студије указују да су за овај ефекат заслужни биљни фитонутријенти попут флавоноида.
Могуће нуспојаве и мјере опреза
Након конзумирања, урин и столица могу попримити црвенкасту боју – безопасна појава.
Особе с ниским притиском требају пратити стање јер сок од цвекле може додатно снизити вриједности.
Цвекла је богата оксалатима, па особе склоне бубрежним каменцима требају бити опрезне.
