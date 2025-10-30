Неке особе не би смјеле да једу мандарине

Извор:
Ево шта требате знати о мандаринама – шта су, који је њихов нутритивни састав и које здравствене користи доносе, као и како их правилно чувати.
Мандарине, клементине и наранџе имају бројне здравствене предности јер су све варијације исте врсте воћа.
Једна мандарина садржи само око 50 калорија. Ако застанете у дијелу трговине са свјежим воћем, сигурно ћете наићи на неколико врста цитруса, пише "Нова.рс".
Мандарине се истичу изузетно богатим нутритивним профилом.
Ово мало, али снажно воће осигурава више од четвртине дневних потреба за витамином Ц, који је кључан за здравље коже, зацјељивање рана и правилно функционисање имунолошког система.
Мандарине садрже и значајне количине минерала. Иако нису посебно богате бакром, имају га више него већина воћа. Бакар је важан јер учествује у стварању црвених крвних станица и апсорпцији жељеза, чиме помаже преносу кисеоника до ткива, пише "Хелтлајн".
Једна средња мандарина (88 г) покрива и око 8% дневних потреба за влакнима. Влакна хране корисне бактерије у цријевима, помажу пробави и могу смањити ризик од кроничних болести попут дијабетеса и срчаних обољења.
Као и већина цитруса, мандарине су препуне витамина, влакана и биљних спојева корисних за организам.
Редовном конзумацијом можете остварити бројне добробити.
Осим тога, лако се носе као ужина те су одличан додатак смутијима, салатама или десертима од желеа.
Мандарине су изврстан извор флавоноида – биљних спојева са снажним антиоксидативним дјеловањем. Антиоксиданси помажу у заштити организма од оксидативног стреса који може придонијети старењу и развоју болести попут рака и срчаних обољења.
Флавоноиди могу дјеловати и тако да потискују гене који потичу раст туморских станица те неутралишу материје које поспјешују развој рака.
Ипак, потребно је још истраживања на људима како би се утврдило колика количина цитрусног воћа даје те ефекте.
Захваљујући високом удјелу витамина Ц, мандарине могу придонијети јачању имунитета.
Витамин Ц потиче дјеловање имунолошких станица у борби против оксидативних оштећења и помаже уништавању штетних микроорганизама.
Такође доприноси здрављу коже и ткива, а показано је да суплементација већим дозама витамина Ц може убрзати зацјељивање рана у одређеним случајевима.
Влакна су кључна за здраву пробаву и постоје у два облика – топива и нетопива.
Цитруси, укључујући мандарине, богати су топивим влакнима која у цријевима стварају гел, привлаче воду и омекшавају столицу, што олакшава пражњење.
Мандарине садрже и нетопива влакна, којих има више него у многим другим врстама воћа.
Она пролазе кроз цријева непромијењена и доприносе редовној столици. Обје врсте влакана повезане су са смањеним ризиком од хроничних болести и могу помоћи у регулацији тјелесне тежине.
Велика студија показала је да прехрана богата цитрусним воћем, попут мандарина, може смањити ризик од стварања кристализованих минерала који се излучују урином и могу изазвати јаку бол.
Низак ниво цитрата у урину доприноси стварању одређених врста каменца, док редовна конзумација цитруса повећава ниво цитрата и тиме смањује ризик. Ипак, потребна су додатна истраживања како би се ова повезаност потврдила.
Мандарине, у већим количинама, нису погодне за особе које болују од болести бубрега, јер њихов висок садржај калијума може оптеретити бубреге.
Такође могу погоршати ГЕРБ (гастроезофагеални рефлукс), жгаравицу и друге пробавне тегобе због своје киселости.
Претјерана конзумација може изазвати надутост, гасове или прољев због високог удјела влакана, а киселина може оштетити зубну цаклину.
Мандарине се, дакле, не препоручују особама које већ имају здравствене проблеме с бубрезима или желуцем, односно они би се требали консултовати с љекаром.
Обратите пажњу на конзервиране мандарине у сирупу, јер често садрже додани шећер, што умањује њихове природне нутритивне користи.
