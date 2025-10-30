Logo

Неке особе не би смјеле да једу мандарине

Извор:

Нова.рс

30.10.2025

12:03

Коментари:

0
Неке особе не би смјеле да једу мандарине

Ево шта требате знати о мандаринама – шта су, који је њихов нутритивни састав и које здравствене користи доносе, као и како их правилно чувати.

Мандарине, клементине и наранџе имају бројне здравствене предности јер су све варијације исте врсте воћа.

Једна мандарина садржи само око 50 калорија. Ако застанете у дијелу трговине са свјежим воћем, сигурно ћете наићи на неколико врста цитруса, пише "Нова.рс".

Нутритивни састав мандарина

Мандарине се истичу изузетно богатим нутритивним профилом.

Једна средња мандарина (88 г) садржи:

  • Калорије: 47
  • Угљени хидрати: 12 г
  • Протеини: 0,7 г
  • Масти: 0,3 г
  • Влакна: 2 г
  • Витамин Ц: 26% препорученог дневног уноса
  • Магнезијум: 2,5%
  • Калијум: 3%
  • Бакар: 4%
  • Жељезо: готово 1%

Ово мало, али снажно воће осигурава више од четвртине дневних потреба за витамином Ц, који је кључан за здравље коже, зацјељивање рана и правилно функционисање имунолошког система.

Делегација Јавног предузећа Аутопутеви

Република Српска

Делегација Аутопутева на форуму у Кини: Меморандум о финансирању пројеката у Посавини

Мандарине садрже и значајне количине минерала. Иако нису посебно богате бакром, имају га више него већина воћа. Бакар је важан јер учествује у стварању црвених крвних станица и апсорпцији жељеза, чиме помаже преносу кисеоника до ткива, пише "Хелтлајн".

Једна средња мандарина (88 г) покрива и око 8% дневних потреба за влакнима. Влакна хране корисне бактерије у цријевима, помажу пробави и могу смањити ризик од кроничних болести попут дијабетеса и срчаних обољења.

Здравствене користи мандарина

Као и већина цитруса, мандарине су препуне витамина, влакана и биљних спојева корисних за организам.

Редовном конзумацијом можете остварити бројне добробити.

Осим тога, лако се носе као ужина те су одличан додатак смутијима, салатама или десертима од желеа.

Богате антиоксидансима

Мандарине су изврстан извор флавоноида – биљних спојева са снажним антиоксидативним дјеловањем. Антиоксиданси помажу у заштити организма од оксидативног стреса који може придонијети старењу и развоју болести попут рака и срчаних обољења.

sud bih ilu

БиХ

Дураковићу три и по године затвора за злочине на подручју Чајнича

Флавоноиди могу дјеловати и тако да потискују гене који потичу раст туморских станица те неутралишу материје које поспјешују развој рака.

Ипак, потребно је још истраживања на људима како би се утврдило колика количина цитрусног воћа даје те ефекте.

Јачају имунолошки систем

Захваљујући високом удјелу витамина Ц, мандарине могу придонијети јачању имунитета.

Витамин Ц потиче дјеловање имунолошких станица у борби против оксидативних оштећења и помаже уништавању штетних микроорганизама.

Такође доприноси здрављу коже и ткива, а показано је да суплементација већим дозама витамина Ц може убрзати зацјељивање рана у одређеним случајевима.

Побољшавају здравље цријева

Влакна су кључна за здраву пробаву и постоје у два облика – топива и нетопива.

Цитруси, укључујући мандарине, богати су топивим влакнима која у цријевима стварају гел, привлаче воду и омекшавају столицу, што олакшава пражњење.

Instagram

Наука и технологија

Инстаграм мијења правила игре: Стиже нова опција која ће одушевити кориснике

Мандарине садрже и нетопива влакна, којих има више него у многим другим врстама воћа.

Она пролазе кроз цријева непромијењена и доприносе редовној столици. Обје врсте влакана повезане су са смањеним ризиком од хроничних болести и могу помоћи у регулацији тјелесне тежине.

Могу смањити ризик од бубрежног каменца

Велика студија показала је да прехрана богата цитрусним воћем, попут мандарина, може смањити ризик од стварања кристализованих минерала који се излучују урином и могу изазвати јаку бол.

Низак ниво цитрата у урину доприноси стварању одређених врста каменца, док редовна конзумација цитруса повећава ниво цитрата и тиме смањује ризик. Ипак, потребна су додатна истраживања како би се ова повезаност потврдила.

Коме се не препоручују мандарине

Мандарине, у већим количинама, нису погодне за особе које болују од болести бубрега, јер њихов висок садржај калијума може оптеретити бубреге.

Недељко Ћорић

Република Српска

Ћорић од данас в.д. директора ИРБ-а

Такође могу погоршати ГЕРБ (гастроезофагеални рефлукс), жгаравицу и друге пробавне тегобе због своје киселости.

Претјерана конзумација може изазвати надутост, гасове или прољев због високог удјела влакана, а киселина може оштетити зубну цаклину.

Посебно опрезне требају бити:

  • особе с бубрежним обољењима – висок калијум може представљати проблем ако бубрези не могу ефикасно излучити вишак;
  • особе које пате од ГЕРБ-а или рефлукса киселине – киселост може изазвати или погоршати жгаравицу;
  • особе с осјетљивом пробавом – нагли унос велике количине влакана може узроковати надимање, гасове, грчеве или прољев;
  • особе с проблемима са зубима – висока киселост може оштетити зубну цаклину и повећати ризик од каријеса;
  • особе с одређеним алергијама – они који имају орални алергијски синдром могу бити осјетљиви на цитрусно воће.

Мандарине се, дакле, не препоручују особама које већ имају здравствене проблеме с бубрезима или желуцем, односно они би се требали консултовати с љекаром.

Обратите пажњу на конзервиране мандарине у сирупу, јер често садрже додани шећер, што умањује њихове природне нутритивне користи.

Подијели:

Тагови:

mandarine

здравље

citrusi

bubrezi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тања Баришић

Градови и општине

Необичан хоби дјевојке из Градишке: Голим рукама хвата змије

2 ч

0
Амиџић позвао Представнички дом да подржи буџет БиХ

БиХ

Амиџић позвао Представнички дом да подржи буџет БиХ

2 ч

0
Птичји грип потврђен код лабуда у Словенији

Регион

Птичји грип потврђен код лабуда у Словенији

2 ч

0
Милош и Димитрије

Србија

Србија обавијена тугом: Милош и Димитрије преминули исти дан

2 ч

0

Више из рубрике

Љекари успјели да одрже у животу бебу од 300 грама

Здравље

Љекари успјели да одрже у животу бебу од 300 грама

4 ч

0
Опасан вирус пријети Европи, ево како се шири

Здравље

Опасан вирус пријети Европи, ево како се шири

1 д

0
Шта је опасно низак крвни притисак? Ево када је вријеме да се обратите љекару

Здравље

Шта је опасно низак крвни притисак? Ево када је вријеме да се обратите љекару

1 д

0
До каквих промјена долази у тијелу послије 16 сати поста?

Здравље

До каквих промјена долази у тијелу послије 16 сати поста?

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

27

Нуждић: Очекујемо праведну другостепену пресуду Дураковићу

14

25

Калабухов: Русија ће сутра јасно рећи да Шмит нема легитимитет

14

23

Са дневног реда Савјета министара скинута тачка о главном преговарачу БиХ са ЕУ

14

21

Петковић: Упркос побједи Срба, Албанци у српским општинама доносе противправне одлуке

14

16

Кухињским ножем убадао дјецу из вртића: Ево какву је одлуку донио суд

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner