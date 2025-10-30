Србија обавијена тугом: Милош и Димитрије преминули исти дан

Logo

Дјечак из Новог Сада, десетогодишњи Милош Ћелап, преминуо је јуче у Италији гдје се лијечио од леукемије.

Истог дана умро је и Димитрије Краговић, његов вршњак који је имао Леберову хередитарну оптичку неуропатију.

Обојица су били чланови Фондације "Буди хуман", а читава Србија скупљала је новац за њихово лијечење.

Све је почело од обичне прехладе. Тада седмогодишњи Милош се прехладио и од тог тренутка се потпуно мијења његов живот.

Са акутном леукемијом ухватио се храбро у коштац и добио битку, али срећа није дуго трајала. Након само пар мјесеци добио је болове у рукама и ногама, све је слутило на рецидив.

Сумње су се обистиниле и након мјесец дана од поласка у први разред Милош је био опет у болничкој постељи. Након година и година борбе овај насмијани дјечак нажалост није издржао.

И породица Краговић тугује

Да ствар буде гора, истог дана преминуо је и Милошев вршњак, вршњак Димитрије Краговић. И за њега, као и за Милоша борила се читава Србија. Сви смо се надали да ће ови малишани побиједити опаке болести.

Ружица Краговић, Димитријева мајка јутрос је објавила тужне вијести и фотографију која слама срце. Она се болним ријечима опростила од свог мезимца.

"Дико, сине мој како ћемо данас животе мој. Како си ноћас био без мог додира без мог загрљаја без мог пољупца", написала је потресена мајка уз фотографију бијелог ковчега.

Подсјетимо, Димитрије има и старијег брата Михајла, који има исту дијагнозу. Михајло је рођен десет дана послије термина. Специјалистичким прегледом уочена је генерализована хипотонија.

Четири и по године не успијева да се сазна узрок хипотоније. 2015. године добија први епилептички напад.

Установљен је Енцефалит-Херпес вирус на мозгу и можданој кори. Хитном интервенцијом бронхоскопије успијевају да му спасе живот. Храни се путем пјега. Добио је неуролошку терапију, коју је касније дуго користио. Нажалост, све што је Михајло знао и умио је нестало. Сада не сједи, не прати погледом.

Димитрију је установљена Леберова хередитарна оптичка неуропатија. Обојица и мајка имају мутацију гена C.171>A U NDZ ген. Димитрије је ментално и моторички много лошије био од брата. Такође му је прије двије године уграђен ПЕГ. Није ходао, пратио погледом и хранио се путем пега.

Михајлу су и даље неопходна средства за оперативне захвате, трансплантације матичним ћелијама, рехабилитације, физикалне терапије, третмане у хипербаричној комори, логопедске третмане, медицинске апарате, бањско лијечење, медикаменте, суплементе и медицински потрошни материјал, ортопедска помагала, као и за смјештај и путне трошкове, пише "Телеграф".

