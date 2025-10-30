Стижу велике промјене за возаче у БиХ

Извор:
Министарство комуникација и саобраћаја Босне и Херцеговине најавило је измјене три подзаконска акта у области саобраћаја, с циљем увођења бржих и једноставнијих процедура за грађане и пријевознике.
Ради се о измјенама Правилника о регистрацији возила, Правилника о возачкој дозволи и Правилника о условима издавања лиценци и квалификационих картица возача.
Министар Един Форто поручио је да се новим правилима испуњава дато обећање о модернизацији процеса у саобраћају.
"Три измијењена правилника значе мање папира, мање застоја и јаснија правила. Такође, настављамо дијалог с превозницима“, наводи се у саопштењу.
Измјене доносе убрзане процедуре у сегменту издавања замјенских возачких дозвола, увођење тзв. треће регистарске таблице, као и стандардизацију обуке и квалификација професионалних возача (КОД 95).
Према најавама Министарства, нове мјере олакшаће свакодневне обавезе учесника у саобраћају, смањити трошкове и убрзати издавање важних докумената.
