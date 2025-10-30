Logo

Стижу велике промјене за возаче у БиХ

30.10.2025

11:38

Стижу велике промјене за возаче у БиХ
Министарство комуникација и саобраћаја Босне и Херцеговине најавило је измјене три подзаконска акта у области саобраћаја, с циљем увођења бржих и једноставнијих процедура за грађане и пријевознике.

Ради се о измјенама Правилника о регистрацији возила, Правилника о возачкој дозволи и Правилника о условима издавања лиценци и квалификационих картица возача.

Министар Един Форто поручио је да се новим правилима испуњава дато обећање о модернизацији процеса у саобраћају.

"Три измијењена правилника значе мање папира, мање застоја и јаснија правила. Такође, настављамо дијалог с превозницима“, наводи се у саопштењу.

Измјене доносе убрзане процедуре у сегменту издавања замјенских возачких дозвола, увођење тзв. треће регистарске таблице, као и стандардизацију обуке и квалификација професионалних возача (КОД 95).

Према најавама Министарства, нове мјере олакшаће свакодневне обавезе учесника у саобраћају, смањити трошкове и убрзати издавање важних докумената.

саобраћај

Возачка дозвола

vozačke dozvole

Коментари (0)
