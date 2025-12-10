Logo
Возач из БиХ правио хаос на путу, кршио сва могућа правила: Полиција га једва обуздала

10.12.2025

07:16

Возач из БиХ правио хаос на путу, кршио сва могућа правила: Полиција га једва обуздала

Држављанин Босне и Херцеговине приведен је синоћ у Њемачкој након хаоса који је изазвао возећи у алкохолисаном стању, а оно што је полиција открила приликом контроле било је изненађујуће.

Наиме, синоћ око 19 часова полиција је добила дојаву других возача о мерцедесу који крши сва могућа правила вожње. Прво је наводно стајао на путу, са свим упаљеним свјетлима, да би затим опасном и ризичном вожњом изазвао узбуну међу возачима.

Свијет

Хрват изазвао пожар у згради у Њемачкој: Штета 250.000 евра, станари хитно евакуисани

Након што је скренуо са пута, ушао је у градско подручје, поново возећи крајње ризично, крећући се са једне стране на другу. Патрола полицијске станице Ошац успјела је да у Филдерштетер улици заустави мерцедес Е-класе и изврши контролу након што су успјели да обуздају возача, који је очигледно био пијан.

Том приликом полицајци су утврдили више прекршаја: возило је још од јануара ове године било одјављено, регистарске таблице које су биле постављене нису припадале том аутомобилу, а 51-годишњи возач из Босне и Херцеговине није посједовао ни важећу возачку дозволу!

