Возач из БиХ правио хаос на путу, кршио сва могућа правила: Полиција га једва обуздала

10.12.2025
07:16
Коментари:0
Држављанин Босне и Херцеговине приведен је синоћ у Њемачкој након хаоса који је изазвао возећи у алкохолисаном стању, а оно што је полиција открила приликом контроле било је изненађујуће.
Наиме, синоћ око 19 часова полиција је добила дојаву других возача о мерцедесу који крши сва могућа правила вожње. Прво је наводно стајао на путу, са свим упаљеним свјетлима, да би затим опасном и ризичном вожњом изазвао узбуну међу возачима.
Након што је скренуо са пута, ушао је у градско подручје, поново возећи крајње ризично, крећући се са једне стране на другу. Патрола полицијске станице Ошац успјела је да у Филдерштетер улици заустави мерцедес Е-класе и изврши контролу након што су успјели да обуздају возача, који је очигледно био пијан.
Том приликом полицајци су утврдили више прекршаја: возило је још од јануара ове године било одјављено, регистарске таблице које су биле постављене нису припадале том аутомобилу, а 51-годишњи возач из Босне и Херцеговине није посједовао ни важећу возачку дозволу!
