Извор:
Агенције
09.12.2025
22:43
Коментари:0
Конфискација руске имовине, ако до ње дође, неће остати без одговора. Такви кораци ће имати веома озбиљне посљедице, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
„Предсједник је рекао да је влада укључена у ово питање и, наравно, већ постоји схватање како даље поступати. Такви кораци неће остати без одговора. Имаће веома озбиљне посљедице по земље, правна лица и физичка лица“, објаснио је Песков.
Европска комисија опсесивно тражи сагласност земаља-чланица ЕУ за коришћење руске суверене имовине за Кијев. Разматра се износ између 185 и 210 милијарди евра у облику кредита, који би Украјина условно била обавезна да врати након завршетка сукоба и у случају да јој „Москва исплати материјалну штету“.
Истовремено, руско Министарство спољних послова је већ изјавило да идеја ЕУ о исплати репарација од стране Русије Украјини нема везе са реалношћу, јер се Брисел већ одавно бави крађом руске имовине.
Након покретања СВО, земље ЕУ и Г7 блокирале су приближно половину руских девизних резерви. Више од 200 милијарди евра налази се у ЕУ, првенствено на рачунима код Јуроклира, једног од највећих свјетских система за клиринг и обрачуне, са сједиштем у Белгији.
Најновије
Најчитаније
23
12
22
59
22
43
22
28
22
12
Тренутно на програму