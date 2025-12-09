Цвијановић: Лицемјерје СДС-а проговара кроз Бабаља

Извор:
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да лицемјерје СДС-а проговара кроз фунционера те странке Дарка Бабаља.
"За Дарка Бабаља из СДС-а правда је када њемачки држављанин Кристијан Шмит донесе нелегалну одлуку о забрани финансирања двије странке из Републике Српске - СНСД-а и Уједињене Српске. За њега је правда када високи представници, па и Шмит који се тако представља, забране било којем суду на планети да преиспитује њихове одлуке", навела је Цвијановићева.
Она је додала да је за Бабаља правда и када се из буџета не финансирају само двије странке, али није онда када то важи за све подједнако.
"Ово је лицемјерје СДС-а које проговара кроз Дарка Бабаља. Лицемјерје је и кад опозиција признаје изборне резултате само у општинама и градовима у којима су побиједили", навела је Цвијановићева.
Она је истакла да је опозиција својим захтјевима додатно "слудила" и Централну изборну комисију /ЦИК/ БиХ, која је политизована и незаконито излази у сусрет опозицији и њеним страним менторима, пребројавајући безброј пута гласачке листиће.
Осим тога, како је навела, ЦИК испољава и крајњу неспособност да се ухвати у коштац са пребројавањем за само један ниво власти, уз малу излазност, и без значајнијих примједаба током изборног процеса.
"Повјерити им пребројавање за све нивое власти и уз већу излазност, биће прави изазов. Осим ако се не врате у законске оквире и не проведу процес деконтаминације и деполитизације", навела је Цвијановићева на "Иксу".
