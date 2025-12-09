ЦИК непотребно прави проблеме, још броје гласове, чекају се коначни резултати

Аутор:Кристина Секерез
09.12.2025
19:27
Коментари:4
16 дана након најједноставнијих избора немамо коначне резултате. ЦИК БиХ још броји гласове.
Какав је темпо, чини се да им је норма један листић дневно. Иде се и у поновно контролно гласање. Неки би кренули и испочетка.
"Укупно је на 106 бирачких мјеста дошло до гласања од стране лица која немају ниједан важећи идентификациони документ. Од тога је ЦИК одлучила да изврши поновно бројање на 52 бирачка мјеста на којима је дошло до гласања без и једног важећег идентификационог документа. Ја сам петог децембра предложила да Главни центар за бројање изврши поновно бројање у свим изборним јединицама, свих изборних мјеста", каже Вања Бјелица Прутина, члан ЦИК-а БиХ.
"У овом моменту немамо јасну слику. Ја ћу подржати све приједлоге службе у смислу наших даљих корака ка утврђивању резултата или евентуалном поништењу ако за то буде потребе", каже Ирена Хаџиабдић, члан ЦИК-а БиХ.
У ЦИК-у се уздају и у графолога.
"Преко стотину бирачких мјеста је дато графологу криминалистичке струке на вјештачење. Када добијемо те показатеље имаћемо више параметара у смјеру да ли идемо ка финалном утврђивању резултата или ћемо морати подузети још неке радње", истиче Жељко Бакалар, члан ЦИК-а,
„Да донесемо наредбу којом се налаже главном центру за бројање да изврши поновну контролно бројање гласачких листића са редовних бирачких мјеста", рекао је Јован Калаба, предсједник ЦИК-а БиХ.
Нису једногласни. Јавио се Владо Рогић. Каже, одужило се као да имају четири нивоа за пребројавање.
„Ако будемо овако наставили, изгледа да ћемо све пребројати у контролном бројању, а када се узме број приговора, број жалби на дан избора то нема оправдања и зато се не могу сложити", каже Рогић, такође члан ЦИК-а.
И треба све да се преброји, поручује Драшко Станивуковић.
„Очекујем да ЦИК, надлежне институције, графолошке и све друге начине испитају апсолутно сву врсту неправилности, које су пријављене, на које се сумња и гдје има нелогичности", рекао је предсједник Покрета Сигурна Српска.
За Српску су избори завршени. ЦИК прави непотребан притисак, категоричан је премијер.
"Видјели смо да је одлука Уставног суда о, како они већ кажу, легалности Владе застала оног момента када је исти тај ЦИК запримио наводно неке притужбе, па су се требала радити графолошка вјештачења. На то сам јуче одговорио, ако радите графолошко вјештачење било које особе како је могуће да се зна за кога је та особа гласала?“ Разговарао сам са колегама из Добоја, Лакташа и Зворника. Ако ово већ иде у недоглед, нека се понове избори, па ће се видјети како ће проћи", каже Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Закључак је: ЦИК непотребно прави проблеме и пребацује их на територију Српске.
Република Српска
7 ч3
БиХ
9 ч11
БиХ
1 д9
БиХ
1 д3
Република Српска
1 ч1
Република Српска
4 ч3
Република Српска
7 ч3
Република Српска
7 ч2
Најновије
Најчитаније
20
54
20
52
20
46
20
26
20
25
Тренутно на програму