Вишковић: Кривична одговорност за спречавање рада прелаза у Градишци

Извор:
СРНА
09.12.2025
16:47
Коментари:2
Вршилац дужности директора "Аутопутева Републике Српске" Радован Вишковић рекао је да би представник Федерације БиХ у Управном одбору Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ требало кривично да одговара јер спречава рад новог граничног прелаза Градишка.
''Не можете из мржње и само вама познатих разлога да опструишете читаву земљу. Тај гранични прелаз користе сви - и Хрвати, Бошњаци, Срби и остали'', рекао је Вишковић новинарима у Добоју.
Он је истакао да се тиме наносе огромни трошкови, те оцијенио да БиХ не би била БиХ да се не појави неко ко опструише.
''Члана Управног одбора УИО БиХ гласао је против измјене Правилника Управе, којим је предвиђено постављање цариника на тај прелаз како би био у пуном капацитету. То је невјероватно, законска рјешења у БиХ се морају мијењати и за такве ствари треба се и кривично одговарати'', навео је Вишковић.
Градови и општине
"БиХ ће свечано отворити гранични прелаз Градишка, па затворити"
Уколико се неком не свиђа да сједи у УИО, каже Вишковић, може да поднесе оставку како би дошао неко ко жели да ради.
Он је навео да би представник ФБиХ у Управном одбору УИО требало да се увјери колика је гужва на мосту у Градишци и да увиди да успорава проток људи и робе.
''Недопустиво је да неко на сједници Управног одбора изјави да нема ништа против новог прелаза Градишка, али да неће гласати. Чему то води? Овдје је у питању проток људи, робе, у питању је економија'', навео је Вишковић.
БиХ
Крњић спријечио усвајање правилника за нови ГП Градишка
Члан Управног одбора УИО БиХ из Федерације БиХ Зијад Крњић и јуче је гласао против измјена Правилника о унутрашњој организацији УИО, чиме је спријечен рад новог граничног прелаза Градишка.
Из УИО БиХ данас су позвали све релевантне факторе у БиХ да хитно обезбиједе потребне услове да се нови гранични прелаз Градишка отвори за међународни путнички и теретни саобраћај и то на начин да се усвоје Измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији УИО.
БиХ
Амиџић: Молио сам Крњића да наведе разлог гласања против, каже да гранични прелаз није приоритет
Упућен је и позив Влади ФБиХ да се хитно укључи у рјешење овог проблема.
БиХ
1 д1
БиХ
1 д4
Градови и општине
1 д0
БиХ
1 д7
Република Српска
4 ч2
Република Српска
5 ч2
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч1
Најновије
Најчитаније
18
42
18
34
18
30
18
25
18
21
Тренутно на програму