Зијад Крњић гласао против: Ништа од отварања новог ГП код Градишке 11. децембра

Извор:
АТВ
08.12.2025
16:22
Коментари:4
Управни одбор Управе за индиректно опорезивање БиХ на данашњој сједници није усвојио Правилник о систематизацији, јер је против усвајања био члан УО Зијад Крњић.
То у пракси значи да неће бити отварања новог граничног прелаза код Градишке 11. децембра.
Крњић је ту могућност индиректно најавио и у федералним медијима.
Свечаном отварању требало је да присуствују и премијер Хрватске Андреј Пленковић и предсједавајућа Савјета министара БиХ Борјана Кришто.
