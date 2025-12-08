Logo
Зијад Крњић гласао против: Ништа од отварања новог ГП код Градишке 11. децембра

Извор:

АТВ

08.12.2025

16:22

Коментари:

4
Фото: АТВ

Управни одбор Управе за индиректно опорезивање БиХ на данашњој сједници није усвојио Правилник о систематизацији, јер је против усвајања био члан УО Зијад Крњић.

То у пракси значи да неће бити отварања новог граничног прелаза код Градишке 11. децембра.

Крњић је ту могућност индиректно најавио и у федералним медијима.

Свечаном отварању требало је да присуствују и премијер Хрватске Андреј Пленковић и предсједавајућа Савјета министара БиХ Борјана Кришто.

Коментари (4)
