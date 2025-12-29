Logo
Активиран план за заштиту бескућника у Паризу због хладноће

29.12.2025

09:08

Активиран план за заштиту бескућника у Паризу због хладноће
План за заштиту бескућника због хладног времена активиран је у Паризу, због прогнозе времена која предвиђа да температуре могу да падну испод нуле ноћу, а да не пређу четири степена Целзијуса током дана, преноси "Фигаро".

Овај план укључује повећање броја склоништа за дневни боравак и смјештај за хитне случајеве преко ноћи.

Због веома ниских температура посљедњих неколико дана, канцеларија градоначелника Париза позвала је префектуру да у недељу 28. децембра, активира план за ванредне ситуације у главном граду Француске "без одлагања", упозоравајући на "драматичну" ситуацију са којом се суочава неколико хиљада бескућника.

Префектура Париза је у саопштењу навела да ће, поред већ постојећих капацитета за смјештај, "бити обезбијеђено 300 додатних мјеста која ће бити отворена цијели зимски период у Паризу", као и 200 нових мјеста која ће бити на располагању наредних дана.

