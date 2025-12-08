Кошарац: Направити избор између суверенитета и протектората

Извор:
СРНА
08.12.2025
12:55
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је данас да СНСД не блокира рад институција, али да неће толерисати лажне наративе против предсједника Милорада Додика и институција Српске, те да питања која нису усаглашена са институцијама Републике Српске не могу бити стављена на дневни ред.
Кошарац је истакао да је "истрошена сарајевска жвака" тврдња да СНСД блокира рад институција, нагласивши да та странка води одговорну и самосталну политику и да је потребно коначно изабрати између суверенитета институција и међународног протектората.
"Нико не бјежи од усаглашавања, али позиви СНСД-а да се разговара се игноришу. У којој европској земљи може странац наметати законе, а да домаћи политичари аплаудирају томе? То није наша политика и нећемо од ње одустати", рекао је Кошарац новинарима, након што није усвојен дневни ред сједнице Савјета министара.
Он је поручио да је важно договорити главног преговарача са ЕУ, а да се касније могу разматрати и друга питања, те да је неопходно "почистити роваш који је направио /Кристијан/ Шмит" у Кривичном закону БиХ, како би се могло напредовати у другим областима.
Кошарац, који члан Предсједништва СНСД-а, рекао је да та странка цијени да искључиво Парламентарна скупштина БиХ има уставна овлаштења да доноси законе, док се тренутно у БиХ налазе "два законодавца - нелегитимни Шмит и парламент БиХ".
Према његовим ријечима, постоји политичка структура која признаје одлуке нелегалног високог представника и прихвата протекторат, као и она која то одбија јер таква функција, како је навео, није предвиђена Уставом БиХ.
Кошарац је нагласио да је кључно питање измјена Кривичног закона БиХ, истичући да је једино било могуће, прије расправе о законима о Суду и Високом судском и тужилачком савјету БиХ, почистити све што је направио Шмит и ставити ван снаге и правне употребе.
Он је додао је да СНСД заговара разговоре и договор о свим питањима, те да не блокира процес, већ има јасан политички став.
Кошарац је оцијенио да је "важно именовати главног преговарача, затим канцеларију, па све остало", те упитао "зашто се бјежи од тога и прихвата наратив било кога ко дође у БиХ да се разматра могућност ко именује главног преговарача".
Он је навео да, у складу са Уставом БиХ и Споразумом о стабилизацији и придруживању, главног преговарача именује Савјет министара и да је то Србин из Републике Српске из СНСД-а.
Кошарац је рекао да је европски пут заустављен 5. јуна, када је делегат Кемал Адемовић у Дому народа гласао против Закона о ВСТС-у.
"Има ли `тројка` делегата и може ли управљати са Адемовићем? Исто је урадила и `тројка` из Српске. Дакле, имамо двије `тројке` које су лажно на европском путу", додао је Кошарац.
Он је подсјетио да је радна група за правосуђе требало да ради на имплементацији 14 кључних приоритета, те упитао да ли је министар правде у Савјету министара Давор Буноза у посљедње вријеме заказао сједницу те групе, јер је, како каже, посљедња била у јулу.
Кошарац сматра да је Буноза озбиљно крив и да је направио забуну у комуникацији са институцијама и ЕУ.
Он је нагласио да је недопустиво да се доводи у питање легитимитет Владе Републике Српске и да се тврди да је Милорад Додик незаконито изабран за предсједника СНСД-а, оцијенивши да се на тај начин "по налогу Шмита контаминирају односи у БиХ".
Према његовом мишљењу, "`тројка` је дезоријентисана од када је отишао бивши амбасадор САД у БиХ Мајкл Марфи, јер од тада немају предсједника".
