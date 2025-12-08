Огласила се Пореска управа о поврату пореза: Имате рок до 31. децембра

Аутор:Стеван Лулић
08.12.2025
12:55
Порески обвезници који остварују право на поврат пореза по основу плаћених камата на стамбени кредит, као и пореске обвезнике код којих је у току 2025. године дошло до промјене у обиму права на поврат пореза, до 31. децембра треба да поднесу Захтјев за издавање пореске картице – Образац 1001 за 2026. годину.
На тај начин се стиче право на поврат пореза за наредну годину.
"Под промјеном у обиму права сматра се губитак или стицање права на поврат пореза по основу издржаваних чланова уже породице, плаћених камата на стамбени кредит и уплата премија животног осигурања", објаснили су из Пореске управе Републике Српске.
Уз захтјев је потребно доставити документацију којом се доказује право на поврат пореза односно умањење пореске основице (отплатни план кредита, родни лист, вјенчани лист, уговор са друштвом за осигурање).
Захтјев се предаје подручној јединици Пореске управе Републике Српске према мјесту пребивалишта физичког лица, а може се поднијети и електронским путем, посредством интернет странице Пореске управе Републике Српске, секција е-Услуге - Електронско подношење пријава.
"А да би порески обвезници остварили право на умањење пореске основице на мјесечном нивоу, потребно је да пореску картицу коју је издала Пореска управа Републике Српске, предају исплатиоцу дохотка. Такође, порески обвезници који су у току 2025. године остваривали право на умањење пореске основице по основу пореске картице (поврат пореза) само по основу издржаваних чланова уже породице, а код којих нема промјена у обиму права на умањење, не морају подносити Захтјев за издавање пореске картице за 2026. годину", даље објашњавају у Пореској управи.
Пореским обвезницима, који након 31. децембра 2025. године поднесу Захтјев за издавање пореске картице за 2026. годину, издаће се пореска картица за порески период који почиње првог дана наредног мјесеца у односу на мјесец подношења захтјева.
