Logo
Large banner

Огласила се Пореска управа о поврату пореза: Имате рок до 31. децембра

Аутор:

Стеван Лулић

08.12.2025

12:55

Коментари:

0
Огласила се Пореска управа о поврату пореза: Имате рок до 31. децембра

Порески обвезници који остварују право на поврат пореза по основу плаћених камата на стамбени кредит, као и пореске обвезнике код којих је у току 2025. године дошло до промјене у обиму права на поврат пореза, до 31. децембра треба да поднесу Захтјев за издавање пореске картице – Образац 1001 за 2026. годину.

На тај начин се стиче право на поврат пореза за наредну годину.

Škola klupe

Србија

"Побићу вас све": Ученик основне школе пронашао пријетећу поруку

"Под промјеном у обиму права сматра се губитак или стицање права на поврат пореза по основу издржаваних чланова уже породице, плаћених камата на стамбени кредит и уплата премија животног осигурања", објаснили су из Пореске управе Републике Српске.

Уз захтјев је потребно доставити документацију којом се доказује право на поврат пореза односно умањење пореске основице (отплатни план кредита, родни лист, вјенчани лист, уговор са друштвом за осигурање).

Захтјев се предаје подручној јединици Пореске управе Републике Српске према мјесту пребивалишта физичког лица, а може се поднијети и електронским путем, посредством интернет странице Пореске управе Републике Српске, секција е-Услуге - Електронско подношење пријава.

Вода чесма

Србија

Хаварија на мрежи: Становници остали без воде

"А да би порески обвезници остварили право на умањење пореске основице на мјесечном нивоу, потребно је да пореску картицу коју је издала Пореска управа Републике Српске, предају исплатиоцу дохотка. Такође, порески обвезници који су у току 2025. године остваривали право на умањење пореске основице по основу пореске картице (поврат пореза) само по основу издржаваних чланова уже породице, а код којих нема промјена у обиму права на умањење, не морају подносити Захтјев за издавање пореске картице за 2026. годину", даље објашњавају у Пореској управи.

Пореским обвезницима, који након 31. децембра 2025. године поднесу Захтјев за издавање пореске картице за 2026. годину, издаће се пореска картица за порески период који почиње првог дана наредног мјесеца у односу на мјесец подношења захтјева.

Подијели:

Тагови:

Poreska uprava RS

porez

povrat poreza

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Повријеђена дјевојчица у саобраћајној незгоди у Зворнику

2 ч

0
Пуцњава у трговачком центру, полиција одмах реаговала

Свијет

Пуцњава у трговачком центру, полиција одмах реаговала

2 ч

0
Радник "Паркинг сервиса" избоден док је покушавао да заустави насилнике

Хроника

Радник "Паркинг сервиса" избоден док је покушавао да заустави насилнике

2 ч

0
Српска листа предала изборну листу за изборе 28. децембра

Србија

Српска листа предала изборну листу за изборе 28. децембра

2 ч

0

Више из рубрике

Повучен са тржишта продужни кабл

Друштво

Са тржишта БиХ повучени продужни кабл и два држача за цуцле

2 ч

0
Ово је највећа пензија која ће данас бити исплаћена у Српској

Друштво

Ово је највећа пензија која ће данас бити исплаћена у Српској

4 ч

0
Наредних дана неочекивано топло, и до 17 степени

Друштво

Наредних дана неочекивано топло, и до 17 степени

4 ч

0
СПЦ сутра слави дан посвећен Светом Алимпију Столпнику

Друштво

СПЦ сутра слави дан посвећен Светом Алимпију Столпнику

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

42

Сутра претежно сунчано

14

13

У првом плану: Ана Тришић Бабић

13

39

Дрво пало на ватрогасца док је гасио пожар, није му било спаса

13

37

Која је дозвољена дневна количина бадема?

13

32

Естрада у страху због '' црне свеске'': Пјевачи Марини Туцаковић остали дужни више од 90.000 евра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner