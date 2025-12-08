"Побићу вас све": Ученик основне школе пронашао пријетећу поруку

Извор:
У Основној школи "Надежда Петровић" на Новом Београду у петак, 5.децембра, ученик је пронашао папир са пријетећим садржајем о чему је одмах обавијештена полиција, сазнаје "Блиц".
Како незванично сазнаје "Блиц", ОШ "Надежда Петровић" и полиција су предузели мјере из своје надлежности, а данас, 8.децембра, дио ученика није дошао у школу.
У школи за сада нису жељели да коментаришу овај догађај.
"Патрола полиције дежура цео дан. Три патроле се налазе у близини, једна је константо у околини школе. Све камере су укључене у командном центру које прате ту школу", каже извор "Блица".
