Несавјесни власници: Пса са тумором на мозгу бацили у туђе двориште

Извор:
Телеграф
08.12.2025
09:56
Прије неколико дана у двориште једне куће у Земуну, као стара врећа пуна непотребних дрангулија, усред ноћи убачен је слијеп, глув и болестан пас.
Власница куће, и сама власница једног пса, урадила је оно што би учинио сваки савјестан, племенит човјек – увела је у дом бигла за кога се испоставило да је женка. Куца је била потпуно дезоријентисана и уплашена и непрестано се вртјела у круг: на ветеринарском прегледу утврђено је да има неуролошке проблеме, тачније откривен јој је тумор на мозгу чија операција, нажалост, није могућа.
Овакав сценарио само је још један случај у свијету напуштених кућних љубимаца, чији окрутни власници не могу да поднесу чињеницу да треба да негују старог и болесног четвороножног пријатеља, па рјешавају да га одбаце под окриљем ноћи.
Према посљедњем извјештају, биглица је прошла комплетну дијагностику код ветеринара и налази се у стационару.
"Она је и даље под великим стресом, јер откако је избачена, за само три дана промијенила је чак шест локација, потпуно је дезоријентисана и уплашена.
Њено стање је такво да стално мора да буде уз некога, јер се без људског присуства потпуно изгуби и врти у круг и несвесно поврјеђује."
Удружење Петмондо.Сербиа, које је преузело ову напаћену душу, чуваће је и његовати до њеног последњег даха.
Уколико неко жели да пружи помоћ удружењу, болесној биглици и другим псима, у објави која се налази у тексту може пронаћи све потребне детаље, пише Телеграф.рс.
