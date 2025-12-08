Logo
Large banner

Смртоносне поплаве однијеле 950 живота

08.12.2025

09:56

Коментари:

0
Смртоносне поплаве однијеле 950 живота
Фото: Tanjug / AP / Nazar Chaniago

Број погинулих у поплавама и клизиштима у Индонезији порастао је на 950, саопштено је из Државне агенције за управљање катастрофама.

У саопштењу се наводи да је у току потрага за 274 несталих.

Према наводима Агенције, повријеђено је најмање 5.000 људи, а више од милион њих је расељено.

Поплаве и покретање клизишта посљедице су обилних падавина у Сјеверној Суматри, Аћеху и Западној Суматри.

фсб

Свијет

ФСБ ухапсила агента украјинских служби

Надлежни органи су током викенда саопштили да је погинуло 908 људи.

Подијели:

Тагови:

Поплаве

Indonezija

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

ФСБ ухапсила агента украјинских служби

Свијет

ФСБ ухапсила агента украјинских служби

1 ч

0
Отац избо сексуалног преступника јер је коментарисао његову кћерку

Свијет

Отац избо сексуалног преступника јер је коментарисао његову кћерку

1 ч

0
Мајка ставила сина у вакуум кесу и усисала ваздух

Свијет

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК Мајка ставила сина у вакуум кесу и усисала ваздух, он викао само једно

1 ч

0
Ово је најсјевернија продавницу на свијету: Шта је на рафама и какве су цијене

Свијет

Ово је најсјевернија продавницу на свијету: Шта је на рафама и какве су цијене

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

55

Најмодернија боја се вратила на велика врата: Ево како да је носите

10

55

Када је боље да узимамо витамин Д - ујутро или навече?

10

54

Змај од Шипова послао видео поруку Баки Прасету: Причам ја

10

51

Појефтинило гориво на пумпама у Српској

10

49

Ево како се изборити са слабом циркулацијом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner