Смртоносне поплаве однијеле 950 живота

Број погинулих у поплавама и клизиштима у Индонезији порастао је на 950, саопштено је из Државне агенције за управљање катастрофама.
У саопштењу се наводи да је у току потрага за 274 несталих.
Према наводима Агенције, повријеђено је најмање 5.000 људи, а више од милион њих је расељено.
Поплаве и покретање клизишта посљедице су обилних падавина у Сјеверној Суматри, Аћеху и Западној Суматри.
Надлежни органи су током викенда саопштили да је погинуло 908 људи.
