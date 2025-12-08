Logo
Large banner

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК Мајка ставила сина у вакуум кесу и усисала ваздух, он викао само једно

Извор:

Телеграф

08.12.2025

09:07

Коментари:

0
Мајка ставила сина у вакуум кесу и усисала ваздух
Фото: NEXTA/X/Screenshot

Узнемирујући снимак који је на друштвене мреже објавила блогерка Ана Сапарина, а у којем се појављује њен син, изазвао је бијес у Русији и позив на истрагу.

Ана Сапарина (36) из Саратова објавила је узнемирујући снимак на којем се види како њен син лежи у вакуум кеси. У сљедећем тренутку Ана узима усисивач и усисава ваздух из кесе како би му, како је рекла својим пратиоцима, пружила посебно искуство.

Policija

Свијет

Расправа браће ескалирала у оружани сукоб: Полиција реаговала, па их напао питбул

Дјечак неколико секунди није реаговао, али када је видио да се његова мајка не зауставља, викнуо је "мама!" У том трену мама уз смијех говори како "такође можете потпуно зауставити довод кисеоника у кесу".

Упозоравамо вас да је снимак узнемирујућ!

Објављивање снимка изазвало је бијес у Русији, а већина људи је оптужила 36-годишњакињу да се опасно игра са животом свог сина, док су локалне социјалне службе затражиле инспекцију услова живота породице и околности које су довеле до инцидента.

Према писању медија, снимак је довео до полицијске истраге, а Ана га је у међувремену обрисала. Међутим, он се увелико дијели на мрежама.

prodavnica market kupovina soping

Свијет

Ово је најсјевернија продавницу на свијету: Шта је на рафама и какве су цијене

Ана је позната по свом блогу о родитељству са видео записима који често достижу милионе прегледа.

Подијели:

Тагови:

Русија

majka

dijete

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

računar, haker, tehnologija

Наука и технологија

Корисници упозорени на сајбер пријетње

2 ч

0
Разбојник мјесецима терорисао Загреб, сада је коначно ухваћен

Регион

Разбојник мјесецима терорисао Загреб, сада је коначно ухваћен

2 ч

0
Zastava Japana

Свијет

Не смирују се тензије између Пекинга и Токија

2 ч

0
Три супернамирнице које подижу имунитет и успоравају старење

Здравље

Три супернамирнице које подижу имунитет и успоравају старење

2 ч

0

Више из рубрике

Ово је најсјевернија продавницу на свијету: Шта је на рафама и какве су цијене

Свијет

Ово је најсјевернија продавницу на свијету: Шта је на рафама и какве су цијене

2 ч

0
Расправа браће ескалирала у оружани сукоб: Полиција реаговала, па их напао питбул

Свијет

Расправа браће ескалирала у оружани сукоб: Полиција реаговала, па их напао питбул

2 ч

0
Zastava Japana

Свијет

Не смирују се тензије између Пекинга и Токија

2 ч

0
Питбул пас

Свијет

Љекари шокирани призором након напада пса: ''Питбул је прогутао дијете угризима''

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

55

Најмодернија боја се вратила на велика врата: Ево како да је носите

10

55

Када је боље да узимамо витамин Д - ујутро или навече?

10

54

Змај од Шипова послао видео поруку Баки Прасету: Причам ја

10

51

Појефтинило гориво на пумпама у Српској

10

49

Ево како се изборити са слабом циркулацијом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner