УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК Мајка ставила сина у вакуум кесу и усисала ваздух, он викао само једно

Узнемирујући снимак који је на друштвене мреже објавила блогерка Ана Сапарина, а у којем се појављује њен син, изазвао је бијес у Русији и позив на истрагу.
Ана Сапарина (36) из Саратова објавила је узнемирујући снимак на којем се види како њен син лежи у вакуум кеси. У сљедећем тренутку Ана узима усисивач и усисава ваздух из кесе како би му, како је рекла својим пратиоцима, пружила посебно искуство.
Дјечак неколико секунди није реаговао, али када је видио да се његова мајка не зауставља, викнуо је "мама!" У том трену мама уз смијех говори како "такође можете потпуно зауставити довод кисеоника у кесу".
Упозоравамо вас да је снимак узнемирујућ!
😱A Russian mother filmed a dangerous experiment with her own child — and viewers were shocked— NEXTA (@nexta_tv) December 7, 2025
36-year-old Anna Saparina from Saratov runs a popular parenting blog, with some of her videos reaching millions of views.
She recently posted a video in which she puts her son into a… pic.twitter.com/H2c8e2NEXa
Објављивање снимка изазвало је бијес у Русији, а већина људи је оптужила 36-годишњакињу да се опасно игра са животом свог сина, док су локалне социјалне службе затражиле инспекцију услова живота породице и околности које су довеле до инцидента.
Према писању медија, снимак је довео до полицијске истраге, а Ана га је у међувремену обрисала. Међутим, он се увелико дијели на мрежама.
Ана је позната по свом блогу о родитељству са видео записима који често достижу милионе прегледа.
