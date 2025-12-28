Остаци печеног кромпира и даље ће бити укусни и свјежи ако слиједите ове једноставне кораке

Извор:
Печени кромпир је један од незаобилазних прилога на трпези током празника. Међутим, они који га спремају врло често направе веће порције због чега често остану након оброка. Ипак, постоји трик који их може "спасити и вратити им укус".
Како бисте избјегли непотребно бацање хране, али како не бисте јели хладан и безукусан кромпир, вријеме је да га искористите на најбољи начин.
Како наводи Експрес.ук, ако се правилно складишти, печени кромпир може трајати до четири дана у фрижидеру.
Наиме, охлађени печени кромпир требали бисте ставити у херметички затворену посуду прије хлађења и подгријати у микровалној пећници, рерни или фритези на врућ зрак. Вриједи напоменути да можда неће бити тако хрскав као кад је први пут направљен.
Међутим, како наводе стручњаци с блога The Fast Foodie, постоји начин како можете "подићи печени кромпир на виши ниво", чак и данима након што је печен.
Све што требате учинити је згњечити остатке кромпира чашом и обилно их прелити маслиновим уљем, а потом зачинити сољу и бибером. Након тога, ставите их у рерну на 15 до 20 минута на 200 степени. Кад су готови, бит ће хрскавији и укуснији него икад.
Можете их јести с киселим врхњем јер их то јако обогаћује. Киселост уз земљану ноту двоструко зачињеног кромпира, ствара јединствен окус. Међутим, можете га јести и уз друге умаке попут кечапа и мајонезе.
