Спортски свијет је у шоку: Огласила се Ана Ивановић

09.02.2026

09:39

Спортски свијет је у шоку: Огласила се Ана Ивановић

Свијет спорта не престаје да прича и коментарише Линдси Вон. Нешто што је требало да буде најбољи могући опроштај претворило се у катастрофу. Њен пад на Зимским олимпијским играма заледио је крв у жилама цијелом свијету.

На крају се испоставило да је поломила ногу и да је чека баш дуг опоравак. Треба додати и да је наступила са тешком повредом кољена.

Много спортиста пружило је подршку тешко повријеђеној Линдзи. Међу њима се нашла и бивша тенисерка из Србије Ана Ивановић.

- Брзо се опорави, Линдзи. Моје срце је уз тебе и желим ти брз опоравак - написала је Ана Ивановић.

Да подсјетимо, Линдси Вон је већ у 13. секунди спуста доживјела тежак пад у трци спуста у Кортини д'Ампецо, а онда је остала на снијегу, урлици су парали ваздух.

Тагови:

Линдзи Вон

Ана Ивановић

ЗОИ 2026

