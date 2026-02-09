Спортски свијет је у шоку: Огласила се Ана Ивановић

09.02.2026
Свијет спорта не престаје да прича и коментарише Линдси Вон. Нешто што је требало да буде најбољи могући опроштај претворило се у катастрофу. Њен пад на Зимским олимпијским играма заледио је крв у жилама цијелом свијету.
На крају се испоставило да је поломила ногу и да је чека баш дуг опоравак. Треба додати и да је наступила са тешком повредом кољена.
Que c'est terrible : Lindsey Vonn 🇺🇸 chute d'entrée ! La légende américaine est contrainte d'abandonner— Eurosport France (@Eurosport_FR) February 8, 2026
Suivez les Jeux Olympiques de #MilanoCortina2026 en intégralité sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/eiPeYSe4fB
Много спортиста пружило је подршку тешко повријеђеној Линдзи. Међу њима се нашла и бивша тенисерка из Србије Ана Ивановић.
- Брзо се опорави, Линдзи. Моје срце је уз тебе и желим ти брз опоравак - написала је Ана Ивановић.
Да подсјетимо, Линдси Вон је већ у 13. секунди спуста доживјела тежак пад у трци спуста у Кортини д'Ампецо, а онда је остала на снијегу, урлици су парали ваздух.
