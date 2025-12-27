Уколико чујете ударац током вожње и неко тражи да станете, будите опрезни

27.12.2025
18:39
Коментари:0
У Италији се посљедњих седмица поново шири превара позната као "трик са ретровизором", која туристима може нанијети озбиљну финансијску штету. Иако ова метода није нова, надлежни и путници упозоравају да је поново у масовној употреби.
На ову појаву упозорио је Кристопх Тур, који на друштвеним мрежама редовно информише туристе о путовању кроз Италију.
Како наводи, мете су прије свега возила страних регистарских таблица, од путничких аутомобила до кампера.
Превара најчешће почиње док се возите аутопутем.
Путници пријављују да чују јак ударац у возило, након чега их други возач претиче и сигнализира да се зауставе.
Када стану, преваранти показују оштећен ретровизор и тврде да је дошло до бочног судара током вожње.
Затим слиједе захтјеви да се штета одмах плати у готовини, уз образложење да ће се тиме избјећи полиција и осигурање.
Снимци са надзорних камера у аутомобилима (дасх-цам), које су касније објавили туристи, показују да је ретровизор на возилу превараната био оштећен и прије наводног инцидента.
"Преваранти користе тренутак шока и притисак времена како би жртве навели на исхитрене одлуке", рекао је Јан Бартхолл, стручњак за туристичко право, преноси Рапорт.
Хроника
Адвокат ухапшене инспекторке из Сарајева напао медије
Тур савјетује да је у оваквој ситуацији најважније, не стајати.
"Најбоље је да наставите вожњу и да снимате видео или фотографије. У многим случајевима је довољно да преваранти схвате да су снимани", наводи он.
Искуства путника показују и да реакција полиције на лицу мјеста често изостаје. Једна од жртава испричала је за аустријски лист Клајне Цајтунг да им је у полицији речено да случај пријаве осигурању, након чега су само упућени даље.
Савјети стручњака: не улазите у расправе са непознатим особама на аутопуту, никада не плаћајте готовином на лицу мјеста, не излазите из возила ако се не осјећате сигурно, снимите догађај телефоном и наставите вожњу до првог насељеног или освијетљеног мјеста (бензинске пумпе или одморишта).
Најновије
Најчитаније
19
37
19
36
19
34
19
33
19
31
Тренутно на програму