Чајеви које треба пити током прехладе

Извор:
Б92
27.12.2025
14:59
Коментари:0
Осим што грије и умирује организам, чај помаже у одржавању добре хидратације, што је кључно за опоравак.
Одређене биљке посебно се истичу по повољном дјеловању на имунитет и ублажавање симптома прехладе.
Ехинацеја је позната по свом утицају на јачање имуног система. Садржи једињења која могу помоћи организму у борби против вируса и упала, а поједина истраживања указују на то да чај од ехинацеје може бити дјелотворнији од капсула.
Ипак, не препоручује се трудницама, дојиљама и особама са одређеним хроничним болестима без претходног савјета љекара.
Бобице зове богате су снажним антиоксидансима који могу доприњети ублажавању симптома прехладе и скраћивању њеног трајања. Иако су научни докази о дејству чаја од зове ограничени, додаци исхрани на бази базге показали су охрабрујуће резултате. Важно је користити искључиво правилно припремљене, зреле бобице, јер су остали дијелови биљке отровни.
Камилица се генерацијама користи за ублажавање кашља и бола у грлу. Иако нема директних доказа да лијечи прехладу, позната је по свом умирујућем дејству и способности да побољша квалитет сна. Добар и квалитетан сан има важну улогу у опоравку организма, па камилица може бити драгоцен савезник док се тијело бори са болешћу, преноси Б92.
