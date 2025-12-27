Logo
Large banner

Чајеви које треба пити током прехладе

Извор:

Б92

27.12.2025

14:59

Коментари:

0
Čaj, cvijeće
Фото: Pexels / Mareefe

Осим што грије и умирује организам, чај помаже у одржавању добре хидратације, што је кључно за опоравак.

Одређене биљке посебно се истичу по повољном дјеловању на имунитет и ублажавање симптома прехладе.

Чај од ехинацеје

Ехинацеја је позната по свом утицају на јачање имуног система. Садржи једињења која могу помоћи организму у борби против вируса и упала, а поједина истраживања указују на то да чај од ехинацеје може бити дјелотворнији од капсула.

Ипак, не препоручује се трудницама, дојиљама и особама са одређеним хроничним болестима без претходног савјета љекара.

Чај од зове

Бобице зове богате су снажним антиоксидансима који могу доприњети ублажавању симптома прехладе и скраћивању њеног трајања. Иако су научни докази о дејству чаја од зове ограничени, додаци исхрани на бази базге показали су охрабрујуће резултате. Важно је користити искључиво правилно припремљене, зреле бобице, јер су остали дијелови биљке отровни.

Чај од камилице

Камилица се генерацијама користи за ублажавање кашља и бола у грлу. Иако нема директних доказа да лијечи прехладу, позната је по свом умирујућем дејству и способности да побољша квалитет сна. Добар и квалитетан сан има важну улогу у опоравку организма, па камилица може бити драгоцен савезник док се тијело бори са болешћу, преноси Б92.

Подијели:

Тагови:

čajevi

Прехлада

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Čaj, cvijeće

Здравље

Најбољи чајеви које требамо пити када нас ухвати прехлада или грипа

2 д

0
Цијена телетине отишла драстично, потрошачи главу окрећу и од чајне

Економија

Цијена телетине отишла драстично, потрошачи главу окрећу и од чајне

4 д

0
Чајеви које треба пити пред спавање: Помажу у рјешавању бројних тегоба

Савјети

Чајеви које треба пити пред спавање: Помажу у рјешавању бројних тегоба

3 седм

0
Чај шоља напитак чајник сто

Савјети

Редовна конзумација овог чаја може ублажити надутост

1 мј

0

Више из рубрике

Претворите зимске ципеле у водоотпорне уз овај једноставан трик

Савјети

Претворите зимске ципеле у водоотпорне уз овај једноставан трик

1 д

1
Потребна вам је само једна столица: Пет вјежби да "спржите" доњи стомак

Савјети

Потребна вам је само једна столица: Пет вјежби да "спржите" доњи стомак

1 д

0
Овај дио веш машине треба редовно чистити: Веш може да смрди послије прања због њега

Савјети

Овај дио веш машине треба редовно чистити: Веш може да смрди послије прања због њега

1 д

0
Неко вас вријеђа: Ово су три магичне ријечи које помажу

Савјети

Неко вас вријеђа: Ово су три магичне ријечи које помажу

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

48

Напад у Дому здравља: "Животи три медицинске сестре су вриједили као једна таблета"

16

33

Гужва на граници са Хрватском не јењава

16

13

Компанија укинула бенефиције због боловања, дјевојка извршила самоубиство

16

06

Њемачки медији: Сусрет Зеленског с Трампом ће бити неуспјешан

16

03

Сестра јој "украла" титулу "краљице латекса"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner