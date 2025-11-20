Logo
Редовна конзумација овог чаја може ублажити надутост

Извор:

Кликс

20.11.2025

11:39

Коментари:

0
Чај шоља напитак чајник сто
Фото: MYKOLA OSMACHKO/Pexels

Топла шољица биљног чаја може помоћи код пробавних тегоба захваљујући умирујућој топлини и природним својствима биљака које олакшавају рад стомака.

Биљни чајеви не садрже кофеин и често садрже састојке који подржавају пробавни систем, што их чини погодним за конзумацију у тренуцима нелагоде.

Један од најпознатијих напитака за смиривање стомака је чај од ђумбира. Ђумбир може ублажити грчеве и смањити осјећај мучнине, док његови природни састојци помажу да храна и плинови лакше пролазе кроз цријева.

вјесников небодер

Регион

Младић позвао полицију и испричао како је почео пожар у небодеру Вјесника

Ако нема свјежег ђумбира, може се користити и пола кашичице мљевеног ђумбира по шољи воде.

Куповни чај од ђумбира такође може бити практична алтернатива, али је препоручљиво бирати производе код којих је ђумбир главни или једини састојак и избјегавати оне са додатним шећером или вјештачким аромама.

Чај од ђумбира пружа једноставан и природан начин за ублажавање пробавних тегоба и опуштање стомака, посебно када је присутна надутост, грчеви или мучнина.

