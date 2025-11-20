Тежак судар два воза, више од 40 људи повријеђено

Извор:
Агенције
20.11.2025
10:18

Два путничка воза у Чешкој Републици сударила су се у четвртак, при чему је најмање пет особа тешко, а 40 лакше повријеђено, саопштили су званичници и локални медији.
Ватрогасно-спасилачке службе саопштиле су да се несрећа догодила у регији око 132 километра јужно од Прага.
Сви путници из оба воза су евакуисани, наводи се.
Портпарол регионалне болнице изјавила је за новинску агенцију ЦТК да је пет особа примљено са тешким повредама.
Министар саобраћаја Мартин Купка рекао је да се несрећа још увијек истражује, али да прелиминарне информације показују да је један од возова вјероватно прошао поред сигнала у положају за заустављање.
