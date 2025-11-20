Свештеник осуђен на три године и 10 мјесеци затвора због педофилије

Извор:
Свештеник на задарском подручју неправоснажно је осуђен на три године и десет мјесеци затвора због више кривичних дјела у вези са педофилијом.
Свештенику је на терет стављено упознавање дјеце с порнографијом, искоришћавање дјеце за порнографију и покушај полне злоупотребе дјетета млађег од петнаест година.
Осуђеном је продужено трајање истражног затвора због опасности од понављања дјела, саопштено је из Општинског суда у Задру, преноси ХРТ.
У поступку је због заштите дјетета жртве, суђење је одржано без присуства медија.
Оптужени је одлуком надбискупа још у септембру прошле године разријешених свих дужности, саопштила је Задарска надбискупија.
Додају да ће након правоснажне пресуде спровести одговарајући црквени кривични процес и изражавају дубоко жаљење и саосјећање према жртвама злостављања.
Позивају све који имају сазнања о могућим случајевима злостављања да то одмах пријаве мјеродавним институцијама.
