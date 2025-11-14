Logo
Осумњиченом због обљубе дјевојчице (14) и искориштавања дјеце за порнографију одређен притвор

Извор:

АТВ

14.11.2025

18:00

Коментари:

0
Фото: Pexels

Окружни суд у Добоју одредио је једномјесечни притвор мушкарцу из Брода чији су иницијали Р.Ц. (29) који се сумњичи за обљубу четрнаестогодишње дјевојчице и искориштавања дјеце за порнографију.

Осумњичени се терети да је почетком октобра успоставио контакт путем друштвених мрежа са оштећеном, саопштено је из Окружног јавног тужилаштва Добој.

Из Тужилаштва наводе да је Р.Ц. од 16. до 21. октобра извршио обљубу на подручју Брода, иако је знао да је оштећена дијете од 14 година и да између њих постоји велика несразмјера у зрелости и узрасту.

Кинескиње ухапшене у Добоју

Хроника

Фотографије акције у којој су ухапшене Кинескиње осумњичене за проституцију

Он је неовлаштено посједовао дјечију порнографију.

Притвор је предложен због бојазни да ће осумњичени боравком на слободи поновити кривично дјело.

Тагови:

обљуба над дјететом

Силовање

dječija pornografija

pedofil

Коментари (0)
