Нема притвора за двојицу осумњичених за кривична дјела у вези са дјечјом порнографијом

08.10.2025

14:12

Акција Карика
Фото: МУП Републике Српске

Двојици ухапшених мушкараца, Д.С. из Требиња и Н. П. из Јајца, који се сумњиче за кривична дјела повезана са дјечјом порнографијом, није одређен притвор, потврђено је Директу из Окружног јавног тужилаштва (ОЈТ) у Бијељини.

Наиме, ово тужилаштво је најприје затражило једномјесечни притвор за двојицу осумњичених, што је Основни суд у Бијељини и прихватио. Међутим, како појашњавају, Основни суд је промијенио мишљење након што су се браниоци осумњичених жалили на рјешење о притвору.

Подсјећамо, прошле седмице у акцији „Карика“ ухапшена су четири мушкарца и на терет им је стављено то да су извршили кривична дјела „искориштавање компјутерске мреже или комуникације другим техничким средствима за извршење кривичних дјела сексуалног злостављања или искориштавања дјетета“, „искориштавање дјеце за порнографију“ и ”упознавање дјеце са порнографијом” те “недозвољена производња и промет оружја и експлозивних материја”, Кривичног законика Републике Српске.

Друга двојица мушкараца Р. П, за које је било надлежно Окружно јавно тужилаштво у Требињу су у једномјесечном притвору. Ријеч је о Раду Пејовићу и Саши Вулетићу.

(Директ-портал)

dječija pornografija

akcija policije

