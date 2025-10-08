Претреси на више локација: На "мети" хотел у центру града

Извор:
АТВ
08.10.2025
11:01
На подручју Требиња у току су претреси на више локација, а како АТВ незванично сазнаје на мети је пословање хотела "Централ парк".
Како незванично сазнајемо, врши се претрес и књиговодствених агенција које су пословале са овим хотелом, а полиција је претресла и локације на којима живе поједини радници овог хотела.
Како сазнајемо, претресена је и једна локација у Билећи.
Раније су се огласили и из полиције о овој акцији.
"Полицијски службеници Управе криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске у сарадњи са Полицијском управом Требиње, а под надзором Окружног јавног тужилаштва Требиње проводе активности усмјерене на доказивање кривичних дјела „Злоупотреба службеног положаја или овлаштења“ и „Утаја пореза и доприноса“ од стране једног привредног друштва у Требињу. У току су претреси на девет локација на подручју града Требиња у циљу проналажења предмета који потичу из наведених кривичних дјела", навели су из МУП-а Српске.
