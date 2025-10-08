Logo

Претреси на више локација: На "мети" хотел у центру града

АТВ

08.10.2025

11:01

На подручју Требиња у току су претреси на више локација, а како АТВ незванично сазнаје на мети је пословање хотела "Централ парк".

Како незванично сазнајемо, врши се претрес и књиговодствених агенција које су пословале са овим хотелом, а полиција је претресла и локације на којима живе поједини радници овог хотела.

Како сазнајемо, претресена је и једна локација у Билећи.

Раније су се огласили и из полиције о овој акцији.

Хроника

Велика акција полиције у Требињу: Претреси на девет локација

"Полицијски службеници Управе криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске у сарадњи са Полицијском управом Требиње, а под надзором Окружног јавног тужилаштва Требиње проводе активности усмјерене на доказивање кривичних дјела „Злоупотреба службеног положаја или овлаштења“ и „Утаја пореза и доприноса“ од стране једног привредног друштва у Требињу. У току су претреси на девет локација на подручју града Требиња у циљу проналажења предмета који потичу из наведених кривичних дјела", навели су из МУП-а Српске.

Требиње

претреси

